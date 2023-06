/VIDEO/ Nigerijský zázrak je v našich končinách stále ne úplně hvězdná značka. Pořadatelé Colours of Ostrava však vědí, proč jej zařadili jako hlavního účinkujícího třetího festivalového dne. Před pár dny vyprodal 80tisícový Olympijský stadion v Londýně a v sobotu předvede svou show v Istanbulu na finále fotbalové Ligy mistrů!

Burna Boy. | Foto: se souhlasem organizátorů Colours of Ostrava

Vyprodat London Stadium, olympijský stadion v Londýně, se mu povedlo jako vůbec prvnímu africkému umělci. Ono přilákat k sobě 80 tisíc fanoušků není jen tak. Britský deník The Guardian navíc v recenzi jeho vystoupení ohodnotil čtyřmi hvězdičkami z pěti.

„Burna Boy se zapsal do historie – stal se prvním africkým umělcem, který sám vyprodal stadion ve Velké Británii… Jeho pestrý setlist je plný hrdosti na zpěvákovo kulturní dědictví, fanoušky i spolupracovníky. Koncert potvrzuje jeho hvězdný status,“ referoval The Guardian s dovětkem, že šlo o triumf.

Už za několik dní jej mohou fanoušci vidět v akci, pokud si naladí přímý přenos fotbalové Ligy mistrů v Istanbulu. V sobotu totiž před výkopem duelu mezi Manchesterem City a Interem Milán zazpívá právě Burna Boy. I to je velká pocta, která svědčí o zpěvákově velikosti.

Zdroj: Youtube

Není proto divu, že si jej Zlata Holušová se svým týmem vyhlédla jako hlavní hvězdu pátečního programu letošního ročníku Colours of Ostrava. Stejně jako do Londýna a Istanbulu navíc dorazí se svým devatenáctičlenným souborem hudebníků a tanečníků.

„Burna Boy aktuálním turné a zájmem o něj potvrzuje, že se zařadil mezi největší globální hudební hvězdy současnosti. Jsem ráda, že se Ostrava, například vedle festivalu Roskilde, stane jedním z mála míst v Evropě, kde Burna Boy se svojí obrovskou show vystoupí. A pro fanoušky hudby bez rozdílu žánrů je to bez nadsázky nutnost vidět jeho koncert,” láká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Africký obr, jak si zpěvák přezdívá, je držitelem Grammy a mnoha nominací, je ověnčený dalšími významnými cenami všeho druhu, včetně All Africa Music Awards nebo BET Awards, vyprodává koncerty po celém světě a jeho videoklipy mají stamilionová zhlédnutí.

Burna Boy je spojován s afrobeatsem - nejvýznamnější afropopovou vlnou od 80. let zasahující globální scénu. Svou hudbu ale on sám nazývá výhradně afrofusion a dává tím na vědomí, že vedle nejrůznějších afrických stylů zahrnuje také snad všechny žánry černošské hudby. „Mou vizí bylo vždy vybudovat prostřednictvím hudby most mezi všemi černochy ze všech koutů světa.“

Během studií a častých pobytů v multikulturním Londýně se Burna Boy proto přihlásil k veršům Petera Toshe ze skladby African: „Bez ohledu na to, odkud pocházíš, dokud jsi černoch, jsi také Afričan.“ Svůj aktivismus, životní názory a odpor ke znečišťování přírody vložil do dvou dokumentárních videoklipů Whisky Documentary a Artist Spotlight Stories.

Na Colours of Ostrava jej mezi hlavními hvězdami doprovodí OneRepublic, Ellie Goulding či Macklemore. Jubilejní 20. ročník festivalu se v Dolních Vítkovicích koná od 19. do 22. července.