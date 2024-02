V neděli 4. února Městský obvod Ostrava-Jih slavnostně otevřel první muzeum na území svého obvodu. Jedná se o Muzeum Jubilejní kolonie. Při této příležitosti tam zavítal náš čtenář, pan Josef Zajíc, kterému děkujeme za text a fotografie.

100 let Velké Ostravy - Otevření Muzea Jubilejní kolonie. | Foto: Josef Zajíc

Jedná se o bytové muzeum uprostřed nekrásnější bytové oblasti. Je umístěno ve Slezské ulici 13A, téměř v samotném centru kolonie. Sousedí s další budovou - Společenským domem - Komorním klubem.

Občané všech věkových kategorií se shromáždili před muzeem, aby se mohli registrovat k co nejbližšímu termínu komentované prohlídky bytu zařízeného v duchu třicátých a čtyřicátých let 20. století. Po celý den, od deseti do šestnácti hodin, provázel zájemce muzeem historik Petr Lexa Přendík, kronikář Mob Ostrava-Jih.

V průjezdu mezi domy pořadatelé nabízeli zdarma účastníkům prohlídky sladkosti, chléb namazaný škvarkovou pomazánkou a další pochutiny. Čekajícím návštěvníkům vyhrávala své písně flašinetářka a vedle nabízel prodejce jedlé kaštany: „Dnes zdarma, zítra za šest korun! Jedna porce, šest kaštanů."

Bytem jsme procházeli postupně. Šlo o jednopokojový byt s poměrně rozlehlou chodbou, kde bylo možné odložit svršky a další potřebné či momentálně nepoužívané věci, a samozřejmě byl přítomen i splachovací záchod. Kuchyň je vybavena vším, co obyvatelé bytu potřebovali. Má komoru, spižírnu, umyvadlo s tekoucí vodou a odpadem, kachlová kamna s troubou a ruční myčku. Uprostřed sídlí jídelní stůl pro celou rodinu. Třetí místnost byla ložnice, kde dominovala manželská postel plně vybavena polštáři, peřinami a povlečením. Nechyběly zde noční stolky, gramofon, odkládací šatní skříň a sekretář pro uložení vzácného skla se šuplíky pro uschování dokladů a písemností.

Návštěvníci byli s akcí spokojení. Je pravděpodobné, že se každé úterý objeví v danou dobu další zájemci o prohlídku. Od 4. února 2024 byla rovněž započata soutěžní hra pro děti, mládež i dospělé s názvem: Po stopách Velké Ostravy. V Komorním klubu byl připraven první starosta Velké Ostravy Jan Prokeš, aby návštěvníky přivítal, se všemi podiskutoval a orazítkoval jim soutěžní kartičky.

Cílem hry je navštívit všechny místa tehdejší Velké Ostravy. Vidět, zažít a dostat razítko. Další potvrzení do průkazky mohou zájemci získat 29. února 2024 v Moravské Ostravě a Přívozu: Koná se tam výstava Domy v Přívoze.

Podrobnosti o akcích a podmínkách her najdete zde.

Josef Zajíc