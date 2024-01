Maraton klub Seitl Ostrava pořádal na silvestra čtvrtý závod běžeckého poháru pod názvem Hrabovské běhy 2023. Letos se běžel už 34. ročník Silvestrovského běhu Hrabovou. Reportáž o akci nám zaslal čtenář Josef Zajíc, děkujeme.

Silvestrovský běh Hrabovou 2023. | Foto: Josef Zajíc

Přihlášené závodníky hostily prostory Kulturního domu Ostrava-Hrabová. Pořadatelé, vzhledem k umístění shromaždiště, změnili drobně trasy závodu.

Závodníky pozvali na Hlavní běh v délce dvou okruhů po 4,7 km, tedy celkem 9,2 km. Lidový závod měl okruh jeden čili 4,7 km.

Hlavní závod byl rozdělen na věkové kategorie mužů do 39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let a nad 70 let. Ženy zápolily v kategoriích do 39 let, 40-49 let a nad 50 let.

Závod byl zaregistrován, závodníci obdrželi čipy na sběr časů. Těsně po desáté hodině nastoupilo na start 190 žen a mužů nachystaných oslavit konec roku 2023 a připravit se zdravotně, fyzicky, psychicky a morálně na rok 2024.

Starosta Městského obvodu Ostrava-Hrabová závod mávnutím ruky odstartoval na obě trasy za poměrně pěkného a na prosinec i teplého počasí.

Hlavní závod na 9,2 km bez rozdílu kategorií vyhráli mezi ženami Barbora Vahalíková (Nový Jičín) časem 34:31,97 min. a mezi muži Lukáš Chwistek (Vítkovice) v čase 27:55,38 min.

Lidový závod na 4,7 km běželi nejrychleji Sabina Jurošová (Frýdek-Místek) časem 20:47,07 min. a Pavel Šikola (Česká Lípa) časem 18:20,59 min.

Postupně dobíhali závodníci na dalších místech. Pořadatelé připravili a postupně vyhlašovali výsledky hlavního závodu v jednotlivých kategoriích. Po absolvování běhu obdrželi originální medaili.

V závěru vyhodnotili Pohár Hrabovských běhů 2023, který se skládal z Kateřinského běhu Hrabovou (20. dubna), Hrabovského půlmaratonu (26. srpna), Běh 17. listopadu (17. listopadu) a právě Silvestrovského běhu.

