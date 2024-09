Za dobu své existence se škola stala vyhledávanou a prestižní institucí, která vychovává kvalifikované zdravotnické pracovníky nejen pro region, ale pro celou Českou republiku. Nový školní rok přináší řadu novinek a výzev, které posunou kvalitu vzdělávání na ještě vyšší úroveň.

Jedním z vrcholů letošního podzimu bude odborná zahraniční stáž deseti žáků oborů zdravotnické lyceum a praktická sestra. V říjnu vycestují do španělské Malagy, kde budou vykonávat ošetřovatelskou péči v domově pro seniory. Tato jedinečná příležitost umožní žákům získat cenné praktické zkušenosti a poznat fungování zdravotnictví v zahraničí.

„V průběhu celého školního roku se snažíme žáky všech ročníků co nejvíce zapojit do nemocničního provozu ať už formou odborné praxe, stáže nebo exkurze. Nejen na podzim se žáci mohou těšit na řadu odborných exkurzí do nemocničních zařízení skupiny Agel. Navštíví například nemocnice v Šternberku, Prostějově, Přerově. Podívají se také do Valašského Meziříčí nebo Jeseníku. Každá z nemocnic má svá specifika a společně tak dokáží žákům co nejvíce přiblížit nemocniční provoz,“ uvádí ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus.

close info Zdroj: skupina Agel zoom_in Nový školní rok v Ostravě.

Škola připravuje v maturitních oborech vybrané nelékařské zdravotnické pracovníky, zejména praktické sestry a laboratorní asistenty, ale nabízí také možnost studia oboru zdravotnické lyceum. Absolventi jsou připravováni pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních i na navazující studium na vysokých či vyšších odborných školách. „Součástí zapojení žáků do zdravotnického procesu je mimo jiné také návštěva řady odborných a prestižních událostí jako je Sympozium Agel, Kardioden v Třinci nebo letos nově první ročník zdravotnického veletrhu Agel job,“ zmiňuje ředitel školy.

V letošním školním roce škola rozšiřuje svou nabídku vzdělávacích programů a kurzů. V ostravské pobočce budou v září nově otevřeny kurzy pro zaměstnance Agel, které prohlubují vzdělání dovnitř skupiny Agel. Tímto krokem škola reaguje na stále rostoucí poptávku po kvalifikovaných zdravotnických pracovnicích.

Otevřeny budou také oblíbené a hojně vyhledávané kvalifikační kurzy Sanitář a Ošetřovatel pro veřejnost, které dají absolventům možnost odborné způsobilosti podílet se na poskytování ošetřovatelské péče.

Nový školní rok je mimo to ve znamení modernizace a zkvalitňování výuky a prostředí školy. Například Agel VOŠ v Přerově pokračuje v modernizaci svých prostor. V současné době probíhá finální fáze dovybavování velkého přednáškového sálu, který pojme až 120 osob, který bude sloužit pro výuku studentů i pro pořádání odborných konferencí. V létě škola doplnila řadu odborných pomůcek, jejíž hodnota dosahuje statisíců. Zmínit lze například 3D tiskárnu, kterou využijí zejména žáci oborou zdravotnické lyceum.

close info Zdroj: skupina Agel zoom_in Nový školní rok v Ostravě.

Školní rok není jen o sezení v lavicích a exkurzích. První ročníky se mohou těšit na tradiční adaptační kurz v Budišově nad Budišovkou, který jim pomůže rychle se sžít s novým prostředím a spolužáky. V lednu vyjedou žáci na lyžařský výcvikový kurz do Beskyd a v dubnu některé čeká sportovně turistický kurz.

„Jsme rádi, že můžeme našim studentům nabídnout tak pestrý a komplexní program. Chceme, aby se u nás nejen dobře učili, ale aby získali i praktické dovednosti, které budou potřebovat ve svém budoucím povolání,“ uzavírá Ing. Bc. Vladimír Janus.