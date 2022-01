Patřím mezi merkurové nadšence, kteří se od mládí až do pokročilého věku věnují kovové stavebnici Merkur. Je to už 100 let od doby, kdy Jaroslav Vancl sestrojil tuto stavebnici, která se stala fenoménem mezi hračkami a stále žije. V současné době se vyrábí v Polici nad Metují, kde má i své muzeum.

Snažíme se její tradici udržovat a rozšiřovat ji mezi děti, které znají mobilní telefony, ale jak se šroubuje a spojuje šroubek s matičkou, moc neznají. K tomu jsou potřeba i šikovné prstíky a ty je potřeba cvičit. Dnes školy produkují samé manažery, ale mechanické dovednosti zanikají.

Pořádáme různé výstavy většinou v muzeích, ale vystavovali jsme i na Veletrhu Akademie věd, v Národním technickém muzeu a v poslední době pořádáme takové mini kurzy na příměstských táborech. Součástí každé výstavy jsou i dílničky, v rámci kterých si děti mohou postavit svůj modýlek a zároveň si ho tam i vystavit. Na táboře si ho mohly i odnést a pochlubit se s ním doma.

Ideální by bylo, kdyby se Merkur dostal do škol a stal se součástí odborné výchovy. Rozhodně by to prospělo šikovnosti českých ručiček. Těch uplatnění plíšků a koleček je spousta. Pan profesor Wichterle je použil při sestrojení svého přístroje na výrobu kontaktních čoček a i v současné době se plíšky hodí při konstrukci různých přístrojů.

Jaroslav Prkno

