Velmi povedený vstup do nové sezóny mají za sebou baseballisté Arrows Ostrava. V úvodním dvojzápase zdolali pražskou Kotlářku v obou utkáních, o kterých nám poreferoval čtenář Ján Jabrocký, děkujeme.

Jakub Malík z Ostravy. | Foto: Ladislav Svěnčík

Ostravští se v pátek i v sobotu mohli spolehnout zejména na svůj nadhoz. Ten nepouštěl soupeře do tlaku a ke skórování. Vše odstartoval Ondřej Satoria v prvním duelu, když v šesti směnách povolil pouze jeden doběh a rozdal 6 strikeoutů. Zápas pak uzavřel Jan Kozel, jenž umožnil jenom jeden úspěšný odpal.

Velmi dobře se ukázaly také nové posily, když oba body při výhře 2-1 v prvním utkání stáhly právě nové tváře. Jakub Mánek, jenž přišel v zimě z brněnské Techniky, svůj první start v dresu Arrows na pálce okořenil homerunem. Vítězný doběh pak stáhl slovinský reprezentant Mark Rudolf. „Kluci mně tady hezky přivítali. Cítil jsem se hezky a dobře to vyšlo,“ říkal po povedené premiéře Jakub Mánek. „Chci hrát co nejlépe a pomoct týmu. Pro naše sebevědomí je super začít výhrou. Máme na čem pracovat, viděli jsme, kde děláme chyby.“

K druhém duelu série zajížděli Arrows do hlavního města. Nakonec si domů přivezli další těsnou výhru 6-5. Když pod první výhrou byli podepsáni na pálce zejména nováčci v týmu, tak ve druhém duelu tým táhlo duo Jakub Kubica a Jakub Malík. Oba se dostali v utkání čtyřikrát na metu a doběhli pro čtyři z šesti doběhů. Na kopci předvedl výborný výkon navrátilec Jan Tomek. Ten v sedmi směnách domácím nepovolil ani jeden doběh. Po jeho vystřídání se Kotlářka nadechovala k obratu, když v poslední směně i díky tříbodovému homerunu snížila na rozdíl jednoho doběhu. Boris Bokaj na kopci ale situaci zvládl a utkání uzavřel strikeoutem.

„Jsem stoprocentně spokojen. Dvě výhry, to se vždy počítá. Je to úplně jiný úvod sezóny než v posledních dvou letech. Takže spokojenost a velká radost. V obou zápasech jsme měli velmi kvalitní startující nadhoz. V sobotu až do poslední směny i solidní obrana. Trošku nám nefungovala efektivita na pálce, kde jsme nechávali spoustu běžců na metách ve skórovacích pozicích při méně než dvou outech. Takže to byla jediná výtka, plus nějaké běžecké chyby na metách, ale to se stává,“ hodnotil první letošní sérii hrající manažer Boris Bokaj.

Arrows tak zatím v této sezóně nepoznali hořkost prohry. V příštím kole ale na ně čeká jeden ze žhavých adeptů na letošní titul Hroši Brno. S nimi ostravští odehrají dvojzápas na hřišti soupeře. Doma se nejblíže představí až 26. dubna, kdy přivítají obhájce titulu Draky Brno.

Ján Jabrocký