Dva důležité zápasy odehráli baseballisté Ostravy v pátek a v sobotu. Vyzvali v nich totiž souseda v tabulce Tempo Praha a dvě prohry by jim výrazně ztížily druhou polovinu základní části.

Ostravský hráč Michael Vykoukal. | Foto: Ladislav Svěnčík

Ostravští ale nakonec dokázali oba duely vyhrát a stále živí šance na postup do semifinále. První duel začal pro Ostravu velmi dobře, protože vedli 2-0 již po první směně. Jenže ve třetí bylo vyrovnáno, když Tempo odpálilo dva homeruny.

O směnu později po dalším homerunu šel soupeř dokonce do vedení 3-2. V dohrávce ale Michael Vykoukal doběhl pro třetí bod po chybném příhozu hostující obrany. Skóre 3-3 se pak drželo až do dohrávky osmé směny. V ní zařídil čtvrtý bod Arrows nejzkušenější člen týmu Aleš Navrátil. A jeden z nejmladších Jan Kozel pak dostal za úkol duel uzavřít.

Ostravský hráč Jan Kozel.Zdroj: Ladislav Svěnčík

To se mu povedlo, když si v poslední směně pomohl dvěma strikeouty a Ostrava tak získala důležitou výhru.

V sobotu v Praze byli Arrows po začátku v jiné pozici, protože museli dotahovat ztrátu na domácí. Ti proti Janu Tomkovi stáhli v prvních čtyřech směnách 2 body. V páté směně ale zavelel k obratu Jakub Malík, který odpálil dvoubodový homerun. O dvě směny později pak svým odpalem poslal Arrows do vedení 3-2.

Následně Matyáš Kozel tříbodovým homerunem přinesl na ostravské pálky více klidu. Tempo ještě v závěru zahrozilo dvěma homeruny proti střídajícímu Borisi Bokajovi, ale to bylo z jejich strany vše. Ostrava tak zvítězila 8-4 a drží se na pátém místě extraligové tabulky, jen těsně za první čtyřkou.

„Byly to důležité dvě výhry. Předvedli jsme solidní výkon. V obou zápasech padlo hodně homerunů a bylo to o tom, kdo na konci bude mít více bodů. A my z toho vyšli lépe. Doufám, že to takto bude pokračovat i nadále,“ řekl po dvojzápase s Tempem nadhazovač Jan Tomek.

Ostravský hráč Matyáš Kozel.Zdroj: Ladislav Svěnčík

Již další víkend na ostravské baseballisty čekají tři zápasy na hřišti posledního celku Hluboké nad Vltavou. V této sérii budou Arrows favoritem a tři výhry by Ostravě výrazně pomohly.