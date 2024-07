Ostravští hráči v uplynulém kole sehráli dvojzápas s Eagles Praha, který jim příliš nevyšel a poprvé od poloviny května prohráli víkendovou sérii. K jistotě postupu do play off jim ale pomohly výsledky Třebíče, která také nestačila na svého soupeře a ve zbytku základní části již Ostravu nemůže předstihnout.

Na baseballisty Arrows tak již čekají pouze 4 zápasy a všechny navíc odehrají proti soupeřům ze spodní poloviny tabulky. Ostravští baseballisté by se tak v případě čtyř výher mohli posunout tabulkou vzhůru a zajistit si lepší pozici pro semifinále. „Jsme rádi, že jsme se do play off dostali. Cíl byl takto nastavený. Po dvou letech, kdy jsme si zažili krize, práce celého týmu směřovala k tomu, že se vrátíme na příčky, ze kterých můžeme bojovat o titul. Ukázali jsme si, že můžeme porážet kohokoliv. Cíl jsme tedy splnili, i když to někdy nebylo jednoduché,“ neskrýval spokojenost s postupem do semifinále Jakub Malík z Arrows Ostrava.

Arrows přitom jako jediný tým nespoléhá na zahraniční nadhazovače a na kopci dostávají příležitost převážně čeští nadhazovači. Prim hraje dvojice reprezentantů Jan Tomek a Ondřej Satoria. Stále větší porci odházených směn mají také mladé naděje.

„Letos nám hodně pomohl návrat Honzy Tomka. Je to jeden z nejlepších nadhazovačů v Extralize, což ukazují i jeho čísla. Vyrostl tady na severní Moravě a skvěle zapadl do týmu. Dlouhodobě pracujeme s tím, že chceme mít své nadhazovače. Kluci dostávají šance. Velkou zásluhu na tom má Boris Bokaj, který s nimi hodně pracuje,“ dodal k filozofii klubu zkušený veterán Jakub Malík.

Sám Malík přitom před sezonou avizoval, že tato sezona může být jednou z jeho posledních. Letos ale patří mezi tahouny mezi pálkaři a v Extralize bychom marně hledali hráče, který má více úspěšných odpalů než právě ostravský kapitán. S klubem pamatuje zisk všech tří titulů v české nejvyšší soutěži a nyní může předávat své zkušenosti mladším spoluhráčům, kteří si play off ještě nikdy nezahráli.

Ján Jabrocký