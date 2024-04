Na ostravské baseballisty po dvou výhrách v úvodním týdnu čekaly dva zápasy v Brně proti Hrochům. Na jihu Moravy byli blízkou tomu, aby udrželi neporazitelnost, ale to se nakonec nepovedlo.

V bohaté klubové historii se zatím nestalo, aby Arrows dokázali na úvod sezóny vyhrát třikrát v řadě. Jenže v sobotu v prvním zápase proti Hrochům to zvládli a vytvořili tak nový rekord organizace.

Opřít se znovu mohli o výborný výkon Jana Tomka na kopci, který dal ostravským 7 směn s jediným umožněným doběhem. Utkání pak dominantně uzavřel Boris Bokaj, jenž neumožnil domácím ani jeden úspěšný odpal. Arrows tak na pálce stačilo stáhnout minimálně dva body pro výhru, což jim svými odpaly zařídil nestárnoucí Jakub Malík. Na jihu Moravy se tak Ostravané mohli radovat z výhry 2-1.

Druhý duel pak byl naplánován nedlouho po skončení prvního. Jenže aprílové počasí bylo proti a kvůli dešti se muselo hrát až v neděli. I v tomto utkání Ostravě výborně zaházeli nadhazovači Ondřej Satoria a Jan Kozel. Tentokrát jim ale příliš nepomohla obrana, která vyprodukovala 5 chyb. Toho soupeř využil k tomu, aby stáhl dva doběhy.

Ačkoliv chyby byly k vidění i na straně domácích, tak je Arrows nedokázali trestat a za celý zápas stáhli pouze jeden doběh. Jediným pálkařem Ostravy s více než jedním hitem tak byl mladý Filip Nevrla. To v konečném účtování nestačilo na výhru a Arrows tak po výsledku 1-2 prohráli svůj první zápas v této sezóně.

„Jsme se sérii spokojeni. Nevstupovali jsme do ní jako favoriti, takže to, že jsme ukradli jeden zápas je fajn. Velkou roli hrálo i to, že se hrálo ve velké zimě. Klukům na kopci, ani nám na pálce to moc nepomáhá. Necítíme prsty a ruce. Je to takové divoké,“ řekl po sérii Jakub Kubica.

Následující víkend čeká na ostravské baseballisty další velmi náročný soupeř, protože v první třízápasové sérii letošního ročníku soutěže vyzvou obhájce titulu Draky Brno. První dva zápasy Arrows odehrají před svými fanoušky. Nejdříve pátek večer pod umělým osvětlením a následně v sobotu odpoledne. Třetí duel je naplánován na neděli v Brně.

Ján Jabrocký