Na baseballisty Arrows čekala v pátém kole baseballové Extraligy třízápasová série proti Eagles Praha. V ní dokázali ostravští borci vybojovat pouze jednu výhru a stále jsou mimo příčky zaručující postup do semifinále.

Radost hráčů Arrows Ostrava po výhře. | Foto: Ladislav Svěnčík

Všechny tři zápasy se hrály v hlavním městě a Arrows tak měli o něco složitější práci. Navíc hned v prvním utkání Eagles proti nim postavili na kopec japonské nadhazovače. Ti ostravským pálkařům povolili pouze 2 úspěšné odpaly, z toho jeden solo homerun Brandona Smithe. Ostravě to tedy nestačilo na výhru a prohráli 2-6.

Druhý duel již měli ostravští rozehraný mnohem lépe, když po šesti směnách vedli 5-0. Jenže pak vystřídali startujícího Jana Tomka a Eagles najednou ožili. V dohrávce sedmé směny se domácím povedl málo vídaný úkaz, když tři pálkaři po sobě odpálili homerun a najednou bylo srovnáno. Mladý Jan Kozel na kopci Ostravy zůstal na kopci i na startu dohrávky osmé směny, ale ani tady se nedokázal chytit a rozjetí pálkaři Eagles mu nakonec nadělili dohromady 10 doběhů. Domácím se tak povedl skvělý comeback a zvítězili 11-5.

Až ve třetím utkání Arrows dokázali zabrat naplno. Ostravě se dařilo zejména na pálce, když zaznamenali celkem 15 úspěšných odpalů. Ty proměnili v zisk osmi doběhů a ke konečné výhře 8-6. Dvojice Mark Rudolf a Daniel Černý si připsala shodně po třech hitech. Další výhru si do statistik připsal nadhazovač Boris Bokaj. První save v dresu Ostravy zaznamenal Brandon Smith, který v posledních dvou směnách nepovolil žádný doběh a úplně otupil pálky soupeře.

„Série se hodnotí těžko, jelikož jsme ji nevyhráli. Druhý zápas nám utekl, ale dokázali jsme se vrátit ve třetím, takže určité pozitivum tam je. Musíme pracovat dále a hrát každý zápas, jako by to bylo playoff, abychom se dostali do semifinále,“ hodnotil sérii catcher Ostravy Michael Vykoukal.

Další víkend čeká na baseballisty Arrows dvojzápasová série proti Tempu Praha. Tentokrát se po delší pauze představí ostravští hráči i před svými diváky, když sérii otevřou v pátek na svém hřišti v Porubě.

Ján Jabrocký