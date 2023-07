Další příspěvek z výletu – tentokrát k polským hranicím – nám zaslal pan Petr Parák. Za text a fotografie mu děkujeme.

Národní dům a Muzeum ve Starém Bohumíně. Foto: Petr Parák | Foto: Deník/VLP Externista

K rozhledně, která je na polské straně, se z Bohumína dá dostat třemi způsoby - na kole, pěšky a taky lodí po řece Odra. Na hraničním přechodu z Bohumína do Polska už není slyšet to známé „Pasová a celní kontrola" a tak tento přechod hodně využívají cyklisté. Za přechodem na polské straně je odbočka, která vás dovede k rozhledně. Stezka, nebo taky cyklostezka, je vybetonována a pečlivě udržována. Vede krásnou přírodou s hustým porostem a Lužním lesem, kde je několik míst, po kterých se dá dostat až k řece. Rozhledna byla slavnostně otevřená 14. října 2017 a vysoká je 27 metrů, má 114 schodů a je volně přístupná. Pod rozhlednou je krytý přístřešek. K rozhledně se dá dostat pouze z polské strany. Z rozhledny je malebný výhled na přírodní meandry Odry. V dálce jsou vidět Beskydy s vrcholem Ostrý (1044 m.n.m) a na druhé straně Jeseníky i s Pradědem. Za půldenní procházku, nebo na kole, stojí za to tuto část řeky Odry navštívit.

Petr Parák