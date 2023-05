Historicky první promítání celovečerního filmu v interiérech bunkru v Přáslavicích u Olomouce se uskuteční v pátek 19. května od 19 hodin. Další akce na oslavu ročního výročí zpřístupnění bunkru veřejnosti budou pokračovat o prvním červnovém víkendu.

Promítací sál v bunkru. | Foto: Se souhlasem Kateřiny Paškové

Návštěvníci budou moci shlédnout objekt, budovaný v nejpřísnějším režimu utajení v dobách studené války, v dopoledních i odpoledních hodinách a sice při komentovaných prohlídkách za zvýhodněné, „výroční“ vstupné.

„Pro všechny, kteří k nám o prvním červnovém víkendu zavítají, máme připravené občerstvení i malé překvapení,“ říká Martin Bukovský, který bunkrem již téměř rok provází.

„Od loňska jsme v bunkru udělali spoustu práce. Po desetiletích nefunkčnosti jsme znovu zprovoznili některé technologie, dokoupili jsme dobový nábytek i elektroniku, doplnili jsme vitríny s informacemi o Národním kabelovém okruhu, jehož byl náš bunkr součástí a spoustu dalšího,“ dodává Bukovský.

Prohlídka bunkru, která trvá přibližně hodinu, vede do několika podzemních pater, která mají celkovou rozlohu 10 tisíc m2.

Je to velikost fotbalového hřiště. Bunkr v Přáslavicích je druhým největším ze sedmi bunkrů, které byly v 70. letech vybudovány na území někdejšího Československa.

Sloužily jako důležité telekomunikační body pro případ propuknutí válečného konfliktu. Plnily strategický význam pro zachování spojení mezi východem a západem (Moskvou a Berlínem). Stavby byly masivní. Čelní zeď bunkru v Přáslavicích je silná 1,5 metru, aby odolala jadernému útoku z bezprostřední blízkosti.

„Za rok prošlo bunkrem 4,5 tisíce osob. O náš bunkr projevili zájem nejen Češi. Přijely k nám skupiny z Anglie, Polska, Německa, Švédska. Jsme přesvědčeni, že přáslavický bunkr je atraktivním místem nejen pro fandy vojenské historie a telekomunikací. Zaujme všechny, kdo mají rádi netradiční zážitky,“ říká Ing. Aleš Horák, jednatel společnosti Flenexa plus s.r.o., která celý areál od roku 2010 vlastní.

„Máme spoustu nápadů, jak do bunkru přitáhnout ještě více lidí. Rodí se nám spolupráce s olomouckou institucí Pevnost poznání. Budeme nabízet výukový program formou hry pro školní kolektivy v rámci výuky dějepisu. Další novinkou je promítání v bunkru. Historicky první kino se uskuteční už v pátek 19. května. Zveme na něj všechny milovníky české klasiky, protože na programu bude nestárnoucí snímek Copak je to za vojáka?,“ usmívá se Horák.

Na myšlenku promítání v bunkru přišel realizační tým díky svým fanouškům na sociálních sítích. Již několik měsíců je součástí prohlídek krátký, několikaminutový film o historii studené války a bunkru. Na akci s názvem Kino v bunkru bude historicky poprvé promítnut celý film s délkou 90 minut.

„Každý, kdo si na promítání zakoupí vstupenku, bude mít možnost podívat se před samotným představením i do bunkru. V 19 hodin začne celá akce skupinovou prohlídkou, poté návštěvníky usadíme a v našem rodinném promítacím sále s omezenou kapacitou si pustíme českou komedii,“ těší se na akci Martin Bukovský.

„Uvnitř bunkru je celoroční teplota 17°C, proto doporučujeme se na kino vybavit teplejší mikinou,“ uzavírá s tím, že na místě bude možné si koupit něco k pití i k jídlu.

Podle zájmu o první promítání v bunkru budou majitelé v kulturních akcích pokračovat. Vnitřní prostor by byl vhodný pro uspořádání šachového turnaje nebo menšího festivalu zaměřeného na artové filmy. Větší akcí, která by mohla mít nadregionální význam, by pak byl letní festival s promítáním filmů na čelní monstrózní zeď bunkru. Je zřejmé, že tým lidí, kteří se o bunkr v Přáslavicích u Olomouce starají, jsou nadšenci a svoji práci, která se stala jejich koníčkem, milují a dělají ji srdcem.

Pro návštěvu bunkru i kulturních akcí v bunkru je nutné zakoupit online vstupenky na webu: www.bunkrpraslavice.cz

Kateřina Pašková