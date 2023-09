Po felinoterapii zavádí Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice na Oddělení následné péče terapii vyškolenými psy. Goldie a Šmoulinka si rychle získaly srdce pacientů

Šmoulinka. | Foto: Se souhlasem Agel

„Felinoterapii, tedy alternativní léčbu pomocí koček, nabízí Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice na Oddělení následné péče již dva roky. Nyní se k trojici kočičích terapeutů Arwinovi, Angelirovi a Quentinovi přidají psí kolegyně Šmoulinka a Goldie, které budou navštěvovat dlouhodobě hospitalizované pacienty,“ vysvětluje Novinku se podařilo do nemocnice zavést díky spolupráci s Nadací Agel,“ vysvětluje mluvčí společnosti Agel Gabriela Lefenda.

Na stres, úzkosti i deprese

Canisterapie je terapeutická technika, která využívá interakce mezi pacienty a zvlášť vyškolenými psy. Tato terapie se ukázala jako efektivní při snižování stresu, úzkosti a depresivních stavů. Canisterapie, podobně jako terapie kočkami, se provádí za účelem zlepšení fyzického, emocionálního a psychického zdraví pacientů. Podle výzkumů kontakt se psy může snížit krevní tlak, zlepšit srdeční činnost a posílit imunitní systém. Navíc se tato terapie osvědčila při podpoře rehabilitace a zvyšování mobility pacientů.

Kočičí "lékaři" pomáhají: v ostravské nemocnici dělají zázraky, podívejte se

Goldie je čistokrevná výstavní dlouhosrstá zlatá kolie vlastním jménem Champion of my heart Dehami’s secret. Šmoulinka je fenka křížence Kavalír king Charles španěla, která se do canisterapeutického výcviku dostala po smrti své majitelky. Hrozilo její umístění do útulku, a tak se jí ujala profesionální školitelka canisterapie z Ostravy Šárka Honová, která tak pořídila parťačku svým další psím terapeutům, jejichž výchově se dlouhodobě věnuje.

Psí terapeuty najdete ve fotogalerii výše, na snímcích níže je zachycen kocour Yoda:

„Za naše oddělení jsem velmi ráda, že můžeme nabídnout canisterapii jako součást celkového léčebného plánu pacientům na Oddělení následné péče. Nechceme jen léčit fyzické symptomy, ale také se zaměřujeme na celkový blahobyt pacientů. Canisterapie je dalším krokem k tomuto cíli a jsme přesvědčeni, že přinese mnoho výhod našim pacientům k jejich celkovému uzdravení a rekonvalescenci,“ pochvaluje novinku vedoucí lékařka oddělení Zornitsa Petrova Markantová.

Každou středu

Canisterapie se stává populární léčebnou metodou ve zdravotnictví a nemocnice je ráda, že díky Nadaci AGEL může tuto metodu zařadit spolu s felinoterapií k pravidelným aktivitám. Na Oddělení následné péče probíhá každou středu.

Na Oddělení následné péče jsou umisťováni pacienti, kteří potřebují péči po chirurgických zákrocích po dobu hojení ran a na rozcvičení tak, aby se mohli vrátit zpět do domácího prostředí. Pacienti jsou zde umisťování také při rekonvalescenci spojené s rehabilitací po prodělané zlomenině či mozkové mrtvici. Dále je na oddělení poskytována paliativní péče v terminálním stádiu onemocnění. Tento nový druh terapie je přínosem pro všechny pacienty, většinou psíci projdou až 70% pokojů.

Capraterapie v praxi: ve vítkovickém domově využívají pozitivního vlivu koz

„Největší odměnou je pro mě vědomí, že naše finanční podpora pomáhá přímo našim vlastním pacientům a ulehčí jim pobyt v nemocnici,“ dodává Veronika Dostálová, ředitelka Nadace Agel, která provádění canisterapie umožňuje i v dalších nemocnicích zdravotnické sítě Agel.