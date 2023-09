Už v sobotu se u obchodního domu Futurum v Ostravě konají další trhy s farmářskými produkty. Otevřeny budou od rána do poledních hodin a deštivé počasí nebude překážka.

Asistentka správy centra obchodního domu Markéta Kluzová uvedla, že trhy se budou konat i za nepříznivých podmínek. Zájemci se tak mohou těšit na farmáře se sezonní zeleninou i čerstvým ovocem, nebo na sýry, maso, uzeniny, ryby a pečivo.

