Při projíždění Vratimovem jsem v poli zahlédl zajímavou stavbu. Neodolal jsem, zastavil vůz a šel jsem si neobvyklou budovu prohlédnout. Byla to vodárenská věž z roku 1931. Dnes již neslouží svému původnímu účelu. Svůj úkol, zásobování města vodou, přestala plnit někdy v 70 letech minulého století. Od té doby postupně chátrala, dokonce se uvažovalo o její demolici. V roce 2001 věž koupila firma Heinich a po rozsáhlých rekonstrukcích a opravách slouží jako ateliér, rozhledna i hotel.

Když jsem došel ke věži, setkal jsem se se sympatickou paní, která mne vybídla k prohlídce. Nechtěl jsem příliš zdržovat, tak jsem věží urychleně prošel, ale to, co jsem viděl, na mne udělalo velký dojem. Uvnitř věže zůstaly zachovány původní funkční fragmenty technického vybavení jako ventily, části litinového potrubí, ale i plovák uzavírající přítok vody do železobetonového rezervoáru o objemu 2100 hektolitrů. Prostory jsou vkusně a originálně řešeny, dobovou atmosféru dotvářejí historické doplňky. Věž má dvě ložnice, kuchyň, dvě koupelny a obytnou místnost. Horní ochoz nabízí nádherný výhled do okolí.

Je skvělé, že se najdou odvážní lidé, kteří investují své finance, práci i energii pro zachování zajímavých historických staveb, které svědčí o umu našich předků. Ubytování či prohlídku věže je možné objednat telefonicky, na informační tabuli před věží je uvedeno číslo 602 827 293.

Jiří Hanzel

Máte ve svém okolí také památky či artefakty, které stojí za zmínění? Pošlete nám fotky s krátkým textem na e-mail tipy.morava@vlmedia.cz a my vše zveřejníme na našem webu i v tištěné verzi Deníku v rubrice Čtenář reportér.