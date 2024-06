V termínu od 7. do. 9. června 2024 se konala slavnost v rámci oslav 100. výročí Velké Ostravy pod názvem Promenáda v Jubilejní kolonii. Poreferoval nám o ní čtenář Josef Zajíc, děkujeme.

Pestrý nedělní program Promenády v Jubilejní kolonii. | Foto: Josef Zajíc

Velkolepé oslavy byly uzavřeny třetím dnem 9. června 2024. Program byl zahájen oficiálně v 15:00 příjezdem asi čtyřiceti automobilů veteránu. O prohlídku byl velký zájem. Po patnácté hodině začal na velkém severním pódiu u sochy Aviatan Ondřeje Géla a Lukáše Dvorského koncert zpěváka Martina Chodúra za doprovodu kapely Big Ben Ostrava.

V jižní části areálu, které dominuje soch Den pátý autorů Lukáše Dvorského a Marka Břuska, byla umístěna odpočinková část, kde byly stánky s občerstvením, stánek prvního starosty Velké Ostravy Jana Prokeše, který vedle podávaných informací také razítkoval průkazky k soutěži Po stopách Velké Ostravy.

Kinky Boots – Hříšné botky atakují Ostravu v premiéře

Průkazky budou losovány 15. června 2024 na Masarykově náměstí. V rámci přestávky kapely Big Ben Ostrava uvítal zúčastněné, mimo jiných, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář. Akci moderoval Vojta Lipina, herec divadla Komorní scéna.

Akci organizoval Kulturně sportovní spolek Elegant, jako oslavu 100. výročí Velké Ostravy, 5. ročníku Promenády v Jubilejní ulici a pátých narozenin Spolku Elegant. Na provizorním parketu vystoupila taneční skupina LATIFAH. Vystoupení bylo veselé. Krásné tanečnice, jejichž šaty zářily na odpoledním slunci… najednou odhodily svrchní svršky a rázem jako bychom jsme v šantánu roku 1924! V ten okamžik ženy zakrývaly oči svým manželům, aby neviděli, co doma neuvidí.

Pestrý nedělní program Promenády v Jubilejní kolonii.Zdroj: Josef Zajíc

V dalším programu byl pro zájemce uspořádán taneční workshop. Následoval až do 21 hodin program kapely Swingalia. Zúčastněné obecenstvo od věku půl roku po více než osmdesáti let bylo spokojeno. Počasí vyhovovalo, občerstvení bylo dostatek. A ano, bylo to fajn!!! Program byl ukončen ve 22 hodin.