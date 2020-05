Obliba chřestu v Česku každým rokem setrvale roste a poptávka je jak po jeho zelené, tak bílé odrůdě. Kdysi spíše exkluzivní zelenina se zkrátka stala nedílnou součástí jarní kuchyně. Chřest se totiž hodí na řadu pokrmů, a nejlépe mu svědčí jen minimální úprava – pro jeho přípravu tak není zapotřebí žádného velkého kuchařského umění. Kromě jedinečné chuti obsahuje chřest navíc také řadu tělu prospěšných látek.

Více o chřestu prozrazuje Martin Kubín, nákupčí čerstvé zeleniny společnosti Tesco.

Proč bychom měli chřest zařadit do našeho jídelníčku?

Chřest je bohatým zdrojem bílkovin, vitamínu A, vlákniny a kyseliny listové. Navíc díky vysokému obsahu draslíku napomáhá regulovat krevní tlak, obsahuje i železo a rutin, čímž si jeho konzumenti mohou posílit svůj imunitní systém. Další nespornou výhodou je, že neobsahuje žádný cholesterol. Jeden stonek má pouze 4 kalorie. Doporučuje se zkonzumovat 7 stonků chřestu denně.

Jak poznat čerstvý chřest?

Pokud se zaměříme ryze na český chřest tak jeho sklizeň probíhá zhruba od poloviny dubna do konce června. Čerstvý chřest by měl vonět, není na povrchu svraštělý. V případě bílého chřestu má pak lesklý povrch a sevřené hlavičky. Není pružný a při ohnutí praskne. Naopak čerstvý zelený chřest můžeme i drobně ohnout.

Jak bychom měli chřest zpracovat?

Zelený chřest je na zpracování jednodušší, v případě, že je mladý, stačí jej omýt a oddělit spodní dřevnatou část, což jsou asi 3 centimetry. U bílého chřestu je kromě odříznutí dřevnaté spodní části nutné ho pečlivě oloupat celý až po hlavičku. Slupka totiž obsahuje hořké silice. Chřest loupeme vždy od hlavičky směrem dolů. Musíme ale dávat pozor, protože je velmi křehký. Očištěný či oloupaný chřest pak vložíme do vroucí osolené vody, do které můžeme podle chuti přidat i lžičku cukru, octa nebo plátek citronu a lžičku másla. Doporučená doba vaření bílého chřestu je 8 až 12 minut, u zeleného stačí poloviční čas tedy asi 5 minut. Chřest pak neoplachujeme studenou vodou, ale necháme vychladnout, neztratí tak nic ze své typické chutě ani nepřijde o vitamíny.

Jak by se měl chřest skladovat, aby vydržel déle čerstvý?

I v tomto případě platí čím čerstvější, tím lepší, proto bychom se zpracováním chřestu neměli dlouho otálet. Skladujeme ho v ledničce při teplotě kolem +5°C, ideálně ho ještě zabalíme do vlhké utěrky, tak uskladněný by nám měl bez problémů vydržet několik dní. V případě, že se rozhodnete chřest zamrazit, tak ho předtím tepelně upravte dle výše uvedeného návodu.



Deset důvodů, proč jíst chřest

Snižuje hladinu cholesterolu, upravuje krevní tlak a zlepšuje látkovou výměnu.

Fytochemikálie, které tato zelenina obsahuje, mají protizánětlivé účinky, pomáhají ulevit od artritidy a revmatismu.

Chřest působí jako diuretikum, tedy odvodňuje. Tělo očistí, působí preventivně a pomáhá při infekcích močových cest.

Chřest je zdrojem vitaminu E, který posiluje váš imunitní systém.

Udržuje zdravé cévy a silné srdce, stimuluje krvetvorbu.

Označuje se za přírodní afrodiziakum, stimuluje estrogen u žen a testosteron u mužů.

Bojuje s nadýmáním a podporuje trávení.

Chřest je výborným zdrojem kyseliny listové, kterou by měly z potravy přijímat těhotné a ženy, které plánují otěhotnět.

Díky vysokému obsahu vody zabraňuje jejímu zadržování v těle a omezuje tvorbu křečových žil.

Minerály v chřestové šťávě z něj dělají důležitou potravinu pro diabetiky.



Chřest obalený ve strouhance a parmezánu

Ingredience

500 gramů chřest

2 velká vejce

2 šálky strouhanky

½ šálku nastrouhaného parmazánu

¼ šálku polohrubé mouky

olej

pečící papír

Postup přípravy

1. Troubu předehřejeme na 190°C. Plech vyložíme pečicím papírem a rozetřeme na něj pár kapek oleje. Rovnoměrně vysypeme strouhankou a dáme péct na 5 minut nebo dozlatova. Vyjmeme, necháme vychladnout a teplotu v troubě zvýšíme na 220°C.

2. Do vychlazené strouhanky přimícháme parmazán a směs rovnoměrně rozetřeme po plechu. Vejce rozšleháme v nádobě, do které se vejde celý chřest, do další dostatečně dlouhé nádoby nasypeme mouku. Chřest očistíme a omyjeme.

3. Chřest namáčíme do vajec, mouky, opět do vajec, a nakonec ji obalujeme ve směsi strouhanky a sýra. Obalený chřest ukládáme na plech tak, aby se jednotlivé stonky nedotýkaly.

4. Při teplotě 220 °C pečeme 10-12 minut dokřupava. Podáváme s oblíbeným dipem.

5. Nádoba na obalování chřestu, dostatečně dlouhá, aby se vešel Plech na pečení.



Zapečený chřest s parmskou šunkou

Ingredience

1 svazek chřestu

100 g parmské šunky

200 ml smetany na vaření

1 vajíčko

50 ml bílého vína

100 g parmazánu

olivový olej

citronová šťáva

sůl

pepř

Postup přípravy

1. Chřest opláchneme a odstraníme tuhé dřevnaté stonky. Pokud je chřest starší, je nutné ho oškrábat.

2. Chřest dáme vařit do vroucí vody na 3 minuty. Jakmile jej uvaření, opláchneme ho studenou vodou a necháme ho okapat.

3. Chřest pokapeme citronovou šťávou a po třech výhoncích jej zabalíme do parmské šunky a naskládáme do zapékací misky.

4. Smetanu smícháme s vajíčkem, ochutíme ji solí, pepřem a nalijeme do zapékací misky. Vše posypeme strouhaným parmazánem a podlijeme vínem. Dáme péct do předehřáté trouby na 200 °C asi na 20 minut.

5. Chřest podáváme se smetanovou omáčkou.

Pečený chřest s holandskou omáčkou

Ingredience

chřest

3 lžíce přepuštěného másla

3 žloutky

šťáva z půlky citronu

hrubozrnná mořská sůl

pepř

Postup přípravy

1. Chřest rozprostřeme na plech vyložený pečícím papírem. V misce smícháme lžíci přepuštěného másla se solí a pepřem a touto směsí chřest potřeme. Pečeme v troubě vyhřáté na 190 stupňů cca 10 minut.

2. Mezitím si připravíme holandskou omáčku. Nad párou ušleháme žloutky. Vznikne nám nadýchaná pěna, do které pomalu zašleháváme přepuštěné máslo, až získáme hladký krém. Ochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou.

3. Takto připravenou omáčkou přelijeme pečený chřest a můžeme podávat.