Jste vyčerpaní celoroční náročnou prací a trvalým stresem? Cítíte, že byste potřebovali dodat více síly a třeba i trochu zhubnout? Co takhle zkusit dovolenou s trochou lékařské a fyzio péče? Zajímavý námět nám poslala naše čtenářka reportérka Nataša Kames a my jí za něj děkujeme.

Každodenní život - ať už profesní nebo soukromý - s sebou často přináší spoustu stresu, který má negativní dopad na naše duševní i fyzické zdraví. Přísná přestávka daleko od každodenního stresu na místě obklopeném přírodou dokáže zázraky. S posíleným tělem je snazší vrátit se do každodenního života s větší vervou.

Moudří mudrcové prý neléčili ty, kteří už trpěli nějakou chorobou, ale léčili ty, kteří ještě vůbec neonemocněli. Nesnažili se uvádět do funkčního řádu to, co bylo v nepořádku, ale snažili se, aby k němu vůbec nedošlo. Předcházení nemocem napomáhá kvalitní diagnostika, tedy včasně rozpoznání prvních příznaků hrozících nemocí.

Letní období je časem dovolených, ale co takhle zkusit trochu jiný oddych a místo lenivého opalování u moře nebo polehávání na chalupě spojit trochu lékařské péče s aktivním oddychem?

Prevence, komplexní lékařská vyšetření prováděná odborníky ze všech lékařských oborů a klasické detoxikační a postní kúry jsou nejčastějšími důvody, proč hosté po celém světě začínají vyhledávat wellness pobyty s lékařským a fyzio dozorem. Chtějí si udržet dobrou fyzickou kondici a načerpat novou energii.

Evropské hotely, především ty horské už dnes nabízejí řadu takových pobytů. Hosté u nich vyhledávají nejvyšší míru diskrétnosti a oceňují nejen soukromí, ale také vysokou úroveň v oblasti lékařské diagnostiky a terapie. Každý pobyt zde začíná úvodní konzultací s lékařem. Ten vás vyslechne v minimálně hodinovém rozhovoru, prohlédne a společně sestavíte odpovídající terapeutický program. Fyzioterapeuti vám sestaví cvičení na míru a dietologové vás naučí zdravě jíst. Tým lékařů je během pobytu k dispozici nepřetržitě a v případě potřeby lze domluvit konzultace s lékaři ze všech lékařských oborů.

Stojí za to trochu popřemýšlet o smyslu letní dovolené a zamyslet se nad tím, zda právě takový pobyt s komplexní péčí není právě to, co vy, vaše tělo a vlastně i mysl potřebuje. A zda to není více, než relax na pláži.