Máte tip na výlet, který byste rádi doporučili ostatním? Pošlete nám z něj fotografie s krátkým popisem na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz . My vše následně uveřejníme na našem webu v rubrice Čtenář reportér a také v tištěné podobě Deníku .

Skanzen Strážnice: muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Skanzen je proto rozčleněn do areálů představujících tyto regiony.

Baťův kanál a jeho přístavy v Petrově a Strážnici: Myšlenka regulace řeky Moravy znovu ožila kolem roku 1927 a zaujala velkoprůmyslníka Tomáše Baťu. Po jeho tragické smrti o pět let později se tohoto smělého plánu ujal Jan Antonín Baťa. Regulace toku Moravy a výstavba kanálu měla pro firmu Baťa několik významů. Kromě realizace starého snu o propojení evropských veletoků se jednalo o přepravu lignitu z dolu v Ratíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích, která byla po železnici finančně nevýhodná, a také o vybudování melioračního systému v okolí řeky Moravy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.