Kam všude se dá v Moravskoslezském kraji vyjet na jarní výlet? To nám zkusila ve fotogalerii přiblížit čtenářka Ludmila Karčová. Pokochejte se krásnými fotkami, za které děkujeme, a popřemýšlejte nad svým víkendovým programem.

Čtenářka Ludmila Karčová zachytila místa našich častých jarních výletů. | Foto: Ludmila Karčová

Připojuji se se svými tipy na výlet do jarní přírody. Poté, co se dá cestovat mezi okresy, můžeme vyrazit do okolí Ostravy, například do Příbora (v zahradě Piaristického kláštera kvetou různé druhy rostlin a bylin), do Kravař, do arboreta Nový Dvůr ve Stěbořicích, nebo do Staré Vsi nad Ondřejnicí. Ostatně, kvetoucí stromy máme i v Ostravě-Zábřehu, sakury nebo Pavlovnii plstnatou.