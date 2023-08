Rádi píšete, tvoříte texty? Nepište do šuplíku. Podělte se o své příběhy, poezii, fantazie s našimi čtenáři. Dnes rádi přinášíme další povedenou povídku Husák neboli Husův sad z pera ostravského autora Ondřeje Bejla. Ta právě od ledna ležela „v šuplíku". Příjemné čtení.

Husák neboli Husův sad

Je jistým středobodem, nejen tím dopravním, ale také středobodem ostravského centra města. Kdo se mu chce přiblížit městskou dopravou, povětšinou skončí tady.

Slangové pojmenování není úplně šťastné, uznávám. Ale co je vžité, špatně se mění. V tomto městském sadu, ač je malý, najdeme díky jeho bývalému účelu, což byl hřbitov, mnoho vzrostlých stromů. Zůstala tady také kaplička onoho hřbitova, která se celá musela podkopat, nadzvednout a přesunout trochu jinam, aby nezavazela dopravnímu uzlu. Máme tady vodotrysk a dvě sochy. Jednu kontroverzní či ne úplně povedenou, a to sochu naší paní Věrky Špinarové. Druhou, od Mariuse Kotrby, velice zdařilou. Jeho typické dílo. Dvě postavy objímajících se válcových figur z bronzu.

Park plný zeleně s trochou toho umění, ovšem s lidmi v něm, je oživením města. Lidé, kteří tady zůstávají přes noc, jsou pak městskou subkulturou. Naštěstí Ostrava není tak velká a divoká, aby se musel park zamykat na noc. Chodím přes náš Husák často i v noci. Kousek odsud totiž máme naši hospodu.

V té naší hospodě

Tím jsem na sebe prozradil, jak často do hospody chodím. Některé poklesky ve svém věku, předcházejícímu věku starců, už neřeším natolik přísně. Pršelo, já se krčil pod kapucí s hlavou mezi rameny a těšil se do tepla a přítmí naší hospody. Kousek od Kotrbovy sochy v parku jsem zahlédl jednu z mála nepřehlédnutelných postaviček našeho města. Říkáme jí s mojí dcerou paní „igelitka". Má jich mnoho, možná dvacet či třicet, a pořád je přenáší. Vezme dvě, možná více, zřejmě co unese, pak s nimi ujde dvacet metrů, položí je a jde pro další a další. Pořád dokola. Až je má přemístěné do vzdáleného bodu B. Dcera se mě nejednou ptala, co že v těch svých taškách nosí. Nedokázal jsem jí odpovědět. Zřejmě jsem jí řekl něco vtipného, jako že v nich nosí poklad či zlaté cihly. Ano, vím, needukativní a navíc trapné.

V hospodě bylo páteční rušno, obvyklá sestava kamarádů u stolu dávala tušit plodnost hovorů všeho druhu. Ne nadarmo pak odcházíme vždy všichni řádně ochytření i ochmelení. Bavíme se o všem možném. Kupodivu i o tom, kdo co má zrovna na srdci, a nejen na jazyku. Hovor začíná povětšinou ten, kdo zrovna přišel a nebyl po delší dobu přítomen. Nebo ten, kdo sedí již delší dobu. Ale kdo sedí příliš dlouho, do hovorů se již nezapojuje, snaží se souhlasně usmívat či tvářit přítomně, může i přikyvovat hlavou.

Témata hovorů jsou různá, pravidla daná: neskákat si mnoho do řeči a zbytečně nezvyšovat hlas. Ostatně v naší hospodě se to ani nenosí. Snažíme se být společensky slušní, kultivovaní, vycházeje z předpokladu, že se budeme těšit na sebe i příště. Nejsme však povznesená intelektuální společnost. Sednout si může kdokoliv, jen ne k našemu stolu. Ten je štamgastů. Tím se ovšem může stát každý. Za sebe bych to nikomu nedoporučoval, je to podobné stigma ve společnosti jako například alkoholik.

Páteční debata se od fotbalu stočila k nové dominantě města. Tou se stala nová lávka přes řeku Ostravici směrem k Dolní oblasti Vítkovic. Navrhl ji, ostatně jako mnoho povedených věcí ve městě, významný český architekt Josef Pleskot. Lávku a její provedení nikdo nezpochybňoval, všem se líbí. Ale umístění či její napojení se stalo třaskavým tématem pátečního večera. Pro jednoho logické spojení Dolní oblasti s centrem města, pro druhého zcela nesmyslným přemostěním od nikde nikam. Na nic nenavazujícím, jen pouhým prodloužením stávající cyklostezky. Most vždy spojuje, a to minimálně dva břehy řeky. Vždy tomu tak bylo a bude. Dle mého, ozval jsem se polohlasem.

Ale další názor byl, že by měl spojovat lidi. Nejenom břehy řeky, kam téměř žádní lidé nechodí a ani nejsou. Namítal jsem, že jsou, jezdím tudy často i přes onu novou lávku. Je pravda, že na kole, pěšky je to trochu naokolo. Teda bez kola, naokolo a daleko. Myslím tím do centra města. Navíc chybí větší návaznost chodníků a cest, laviček či právě trocha té parkové zástavby. Zkrátka uměle udržované zeleně se záhony či nějaký ten stánek s pivem a párky. Debata skončila třaskavě! Jedni tvrdili, že celou lávku po změně vedení města vyhodí do povětří, jiní na její obranu, že přestřihnou dráty k náložím. Jak to udělal Miloš Sýkora na mostě po něm pojmenované, nacházejícím se o kus dále.

Paní „igelitka"

Vracel jsem se zpátky pozdě večer znovu Husovým sadem. Silně pršelo a paní „igelitka" tam stále seděla vedle svých igelitových tašek pod deštníkem. Měl jsem chuť ji oslovit, zeptat se jí, zda něco nepotřebuje, a proč musí sedět právě tady, v parku, pozdě v noci a na dešti. Uvědomil jsem si ale, že jsem mírně opilý. A ptát se pozdě v noci ženy na cokoliv, navíc v parku, není zcela moudré.

Probudil jsem se brzo ráno, jak to u mě po lahodném plzeňském moku bývá, a musel si odskočit. Ráno bylo nasyceno jistou výčitkou kvůli oné paní „igelitce", že jsem se nakonec nezeptal, nic pro ni neudělal. Uvařil jsem si kávu a vytáhl k tomu z lednice skvělý zákusek od mé milované. Umí péct stejně dobře jako milovat, to se musí nechat. Jednám v impulzech, a ten ranní byl: udělej čaj a kávu do termosky i pro paní „igelitku" v parku.

Chodím Husákem brzo ráno se dvěma termoskami a se zákuskem pod paží hledaje onu paní „igelitku". Hlavně ať nepotkám někoho známého. Paní tady není. Nebude daleko, přemítám v duchu pro sebe a zároveň uvažuji, jestli nejsem ještě opilý. Takové věci totiž nedělám běžně. Vezmu to ještě tady těmi dvěma ulicemi. Nebude daleko, a pak půjdu raději domů, říkám si zbaběle. Po dalších dvou, třech ulicích a deseti minutách paní „igelitku" spatřím.

Sedí v podloubí domu, kousek od naší hospody. Přes nohy má přehozenou hrubou hnědou deku, v uších sluchátka od malého rádia položeného na svém klíně. Říkám jí dobrý den, a trochu se zastydím. Cítím jistou nervozitu. Tuším, že se bavím s člověkem, který nese své břímě narušené psychiky jako své igelitové tašky. Paní vytáhne sluchátka z uší a milým hlasem odpoví: dobrý den. Začnu ze sebe překotně drmolit, že jí tady nesu čaj a kávu se skvělým zákuskem. Paní se na mě dívá, její tvář s brýlemi je jiná, než jsem si představoval. Nevypadá nijak ztrhaně či utrápeně, ač minimálně jednu předchozí noc strávila na dešti venku. Ba co víc, její tvář je sympatická a milá.

Já nic nechci, odpověděla a usmála se. Měl jsem znovu impulz nechat všechno, co nesu u jejích nohou a utéci. Ale snažím se překonat ostych a svojí zbabělost. Opravdu nic nechcete? Zeptal jsem se znovu, naléhavěji a s úsměvem. Snad jen aby přestalo pršet a já mohla jít do obchodu, říká. Chvíli jsem stál a mlčel. To, aby přestalo pršet, nesvedu. Ale jestli si chcete odskočit do toho obchodu, můžu tady počkat a pohlídat vám ty vaše věci. Nebo vám můžu do toho obchodu zajít, jestli chcete. Teď mlčela pro změnu paní „igelitka". A vy byste chtěl, zeptala se? Klidně, odpověděl jsem bez rozmyslu. Ale co? Mám vám pohlídat ty věci, nebo skočit do obchodu? Moje mysl jela naplno v jediné myšlence: řekni, že chceš, abych ti zašel do obchodu!

Stojím vedle igelitových tašek a dělám, že nejsou moje. Naštěstí je sobota brzo ráno a moc lidí venku není. Přece jenom jich pár projde, naštěstí si mě nikdo s naší ostravskou paní „igelitkou" nespojuje. I když stojím jen kousek od jejích pokladů. Igelitové tašky ve mně vzbuzují zvědavost, ale ještě raději bych ukojil svoji touhu jít domů.

Čas se prodlužuje a já tak usrkávám z termosky čaj, a pak i kávu z druhé. Nakonec dojídám i přinesenou buchtu, a paní „igelitka" pořád nikde. Držím slovo, jsem chlap. Mám pár mentálních či myšlenkových pomůcek, když je zle. Držím slovo, jsem chlap, buď prostě chlap! Trápí mě kolena a zem je všude okolo mokrá, i v podloubí domu. Musím si sednout, bolest je velká. Sedím na židli od paní „igelitky", myslím na štěnice, svrab a jiné zvířátka či nemoci. V duchu po předchozích motivačních větách už jen nadávám: kde je sakra, ta baba! Přece neodejde od těch svých igelitek jen tak. Slušnost mi nedovolí podívat se alespoň do jedné z nich. Snažím se nasávat nosem, jestli nezachytím pouhý pach, který by naznačoval skrytý obsah. Dívám se kolem sebe a vidím velký nákupní vozík a v něm objemný černý kufr. Ten mě začal fascinovat víc než igelitové tašky. Co asi skrývá? Mrtvolu bývalého manžela, nebo některé ztracené dítě tady z okolí?

Zaháním hloupé myšlenky, myslím na včerejší hospodskou debatu o nové lávce a hlavně o spojování lidí. Po necelé hodině se objeví na rohu paní „igelitka" s další igelitkou od nákupu v ruce! No konečně, zaraduju se s úlevou. Bylo ještě zavřeno, musela jsem počkat a nechtěla jsem se vracet. Denně toho hodně nachodím, bolí mě nohy. Omlouvala se udýchaně. Zvedám se z jejího křesílka a loučíme se. Děkuje mi a podává svoji otevřenou ruku s mincí. Dvacetikoruna. Užasle se na ni dívám a s díky odmítám. Vy ji nechcete, diví se a kroutí hlavou. Nikdo nechce peníze, mně je tady každou chvíli někdo cpe, i když je od nikoho taky nechci.

Odcházím domů, aniž bych se otočil. Nezeptal jsem se paní „igelitky" na jméno a zamrzelo mě to. Ani nevím proč. Mohli jsme se třeba jen pozdravit, až se někdy potkáme. Ani bychom jí s dcerou nemuseli říkat paní „igelitka". Ale vlastně, proč ne? Ostrava je i brzo ráno v dešti fajn. I s novou lávkou odnikud nikam.

Ondřej Bejl, odvážný psavec z centra Ostravy

