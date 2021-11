Žáci ze ZŠ Datyňská ve Vratimově zvítězili v krajském kole mezinárodní soutěže v učení cizích jazyků s názvem Jazykový WocaBee šampionát. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a télovýchovy ČR v online aplikaci na učení slovíček WocaBee.

Čtvrťáci z Vratimova vyhráli krajskou jazykovou soutěž a naučili se 409 slovíček. | Foto: se souhlasem Jany Čikelové

Do třetího ročníku šampionátu se zapojilo rekordních téměř 60 000 žáků a soutěží v něm třídy základních a středních škol z celé České republiky. Žáci ze ZŠ Datyňská ve Vratimově po svém vítězství v rámci v rámci Moravskoslezského kraje postupují do celostátního kola, které se uskuteční od 17. do 24. listopadu 2021. Vítězové celostátního kola budou v prosinci reprezentovat Českou republiku v závěrečném česko-slovenském finále šampionátu.