Do Prahy odcestovalo i 18 nejmladších adeptů našeho sportu. Turnaj v Praze jsme mimo sport zaměřili i na "dobrodružnou" cestu do našeho hlavního města.

Do Prahy jsme vyjeli vlakem už v pátek. Děti si vybrali, které místa budou chtít navštívit a večer jsme spali ve spacácích na zápasnické žíněnce v krásné Sokolovně TJ Sokol Vyšehrad. Ráno před turnajem jsme si dali krátký trénink (rozcvičku) a to výběhem schodů na jedno z nejpamátnějších míst českého národa.

Proběhli jsme kolem vyšehradského hřbitova a baziliky sv. Petra a Pavla, až jsme se dostali do míst, která nám nabídla krásné výhledy na řeku Vltavu a probouzející se Prahu.

" NÁDHERA VŠEM DOPORUČUJEME" !!!

Něco málo jsme si řekli o historii a vrátili se zpátky do Sokolovny kde už začínal turnaj. Na samotném turnaji jsme získali čtyři první místa, čtyři druhé a čtyři třetí.

Košice - Vojtěch Piskoř na prvním místě!

V sobotu 16. listopadu se v Košicích uskutečnil turnaj olympijských nadějích v zápase ve volném stylu. V Košicích zápasili borci narození v roce 2000-2003.

Českou republiku z našeho oddílů reprezentovali tři naši juniorští reprezentanti David Kopřiva, Matěj Mlčoch a Vojtěch Piskoř., které doplnil kadetský reprezentant Samuel Bystroň. Reprezentační a oddílový trenér Milan Hemza nominoval ještě čtyři naše závodníky, kteří však k vůli viróze na turnaj neodcestovali.

V Košicích se nejvíce dařilo Vojtěchovi Piskořovi, který všechny čtyři své soupeře porazil před časovým limitem o ovládl tak kategorii do 86 kg. Na čtvrté místě se umístil ve váze do 65 kg David Kopřiva, který dokázal vyhrát ve dvou utkáních a ve dvou prohrál.

Pro Davida to byla zároveň zkouška jak se bude zápasit ve vyšší váze. David doposud reprezentoval ČR ve váze do 61 kg, zde však musel vždy shazovat minimálně čtyři kila a tak po dohodě s trenérem bude zápasit ve váze do 65 kg. Matěj Mlčoch ve váze do 79 kg a Samuel Bystroń ve váze do 61 kg do závěrečných bojů nepostoupil a však pro tyto to byla především zkušenost neboť jsou narozeni 2002 (resp. 2004).

Vítkovický oddíl zápasu TJ Sokol Vítkovice finančně podporuje MŠMT, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Česká obec sokolská.

Sportovní přípravu Davida Kopřivy, Vojty Piskoře a Matouše Vondála podporuje Centrum individuálních sportů Ostrava - CISO.

