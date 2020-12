Další významný hráč na poli světové módy dorazil do Ostravy

MARC O’POLO přichází ve čtvrtek 3. prosince do Ostravy. Značka, která je velmi žádaná ve světě módy, má své kořeny ve Švédsku ve městě Stockholmu. Její vznik se datuje do roku 1967. Vyhledávaná je mezi milovníky pohodlí a ležérního městského stylu a její věhlas se velmi rychle rozšířil do celé Evropy i světa.

MARC O´POLO | Foto: Ondřej Coufal