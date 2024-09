V sále proti hlavním dveřím návštěvníci mají možnost zhlédnout velmi pěknou a podnětnou výstavu konceptuálních koláží Dáši Lasotové inspirované přírodou. V sále nalevo od vstupu je instalován výstavní projekt Marka Kvetana s názvem Nádoby dočasnosti.

Dáša Lasotová (1951) pedagožka, výtvarnice a kurátorka nazvala výstavu Věci, které vidím. Rozdělila ji na tři oddíly, práci s koláží, textem a přírodními materiály. V části Nálepky po tchánovi sestavila sbírku zápalkových nálepek do logických celků - výtvarní umělci, básníci, spisovatelé, jiné, rodina a přátelé. Ve třetí části vystavuje osmisměrky. „Osmisměrky znají téměř všichni. Pakliže eliminujeme tu obsahovou sémantickou složku, tak nám vzniká takové to osmisměrkové uspořádání kreseb. V mém případě vyšívaných kreseb. Všechno to jsou vyluštěné osmisměrky. Tedy ne náhodné. V konceptu si nevymýšlím, protože by to ztratilo půvab věcí. To by si pak mohl načmárat kdo chce, co chce. A to by mě nebavilo," řekla k výstavě, mimo jiné, Dáša Lasotová.

Marek Kvetan (1976), intermediální umělec a pedagog, prezentuje výstavu pod názvem Nádoby dočasnosti. „Přinášíme takovou kolekci aktuálních sérií z let 2021 - 2024. Část, která souzní s názvem Nádoby současnosti. Což znamená, že je prezentována pěti nabubřelými barokizujícími vázami ve 3D zpracování. V druhé části Dotyk stvořitele jsou tři zvětšené autorovy ruce prezentující se gesty, od Michelangelova gesta až po trochu vulgární gesto vztyčeného prostředníčku. Výstavu doplňuje komorní instalace sádrových odlitků nádob.

„Sádrové objekty vznikly jako odlitky skutečných nádob, PET lahví, kartonů od mléka, sklenic od zavařenin a jídelních boxů, jehož obsah Marek Kvetan zkonzumoval během jednoho roku covidového lockdownu," krátce informoval kurátor Vladimír Beskid.

Josef Zajíc