Chcete poděkovat někomu, kdo vám v současné situaci pomohl? Nebo podpořit lidi v konkrétních povoláních, kteří v těchto dnech pracují pod velkým fyzickým i psychickým vypětím? Či jen vzkázat ostatním lidem, že situaci jako společnost zvládneme a překonáme?

Vzkazy i fotografie nám můžete posílat na e-mail petra.pifkova@denik.cz, nebo prostřednictvím zpráv naší facebookové stránky zde a my je postupně zveřejníme na této stránce. Vybrané příspěvky budou rovněž uveřejněny v tištěné verzi Deníku.

VAŠE VZKAZY A PODĚKOVÁNÍ:

Zuzana Mynářová:

Posílám vzkaz hrdinům této doby. Respektujte pokyny a věřím, že to společně vzvládneme Zuzana Mynářová.

Erika R. Ostrava:

Chci za všechny obyvatele Ostravy poděkovat paní Martině z facebooku, která v těchto těžkých časech po Ostravě rozdává tulipány těm, kteří pracují v první linii. Paní kupuje tulipány a pak je se svou rodinou roznáší v obchodech, bankách, lékárnách apod. Je to nádherné gesto, takto zpříjemnit den prodavačkám, pošťačkám, bankéřkám apod. Paní si určitě zaslouží obrovské díky ♥️ Přikládám fotku, kterou paní Martina nasdílela pod svůj příspěvek, kde píše o tom co dělá. Erika R.

Přemek Dluhoš, Opava:

Dobrý den, našli jsme v sobotu ráno před vchodem - před stanici HZS Opava - tímto děkujeme dárcům:

Fanoušci SFC Opava:

Starají se o kulturu na fotbalových stadionech, vytvářejí atmosféru. Řeč je o fotbalových fanoušcích. Ti, kteří podporují Slezský FC Opava dali o sobě vědět i nyní, v době, kdy jsou stadiony vzhledem ke korovinarovámu problému zavřeny - více zde

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Několik čtenářů nám do zpráv na naši facebookové stránce poslali upozornění a prosbu o sdílení tohoto videa, tak tak činíme:

Jiří Jureček, Hošťálkovice:



V průběhu tohoto týdne jsme rozdali našim občanům přes 230 ks roušek.Další roušky se průběžně došívaly a jelikož nám ještě několik roušek zůstalo, tak jsme mohli nad rámec toho všeho díky dobrovolníkům z Hošťálkovic, jmenovitě Eliška Bednářová, Kamila Mazurová, Jiří Endel, Simona Šofrová, Kamila Raczková, Pavlína Jurečková a dalším, včera 20.3.2020 za MOb Hošťálkovice předat Městská Nemocnice Ostrava Fifejdy 100 ks roušek!

I přes velmi náročný týden mě velice potěšila ochota, vstřícnost, vlna solidarity a vzájemná podpora od většiny lidí. Díky nim jsme již na prvních rouškách začali pracovat v neděli a v pondělí pak byly první vzorky na světě. V úterý jsme začali jako první v Ostravě s distribucí první várky roušek a to jsme ještě ani nevěděli, že to bude za další dny povinnost!

Za tento týden se toho mnoho událo a fakt moc díky všem, co pomáhají. Má to smysl! Teď nám všem přeji, abychom se vzájemně respektovali, dodržovali veškeré hygienické a bezpečností opatření a pak to společně zmákneme! Díky za součinnost a spolupráci! Držme se…

Z Hošťálkovic zdraví, Mgr. Jiří Jureček, starosta.

Jan Peterek:



Chtěl bych poděkovat všem ale nerad bych na někoho zapomel tudíž VŠEM kdo pomáhají a jsou tady pro nás ! A teď taká výzva jsme republika kde spousta lidí umí výborně péct tak pojďme potěšit zdravotníky, policisty … Pojďme jim aspoň takou menší měrou podekovat … (Upeč, najdi svého policistu či záchranáře a předej)

Vzkazy a poděkování zaslané do 20. března 2020 najdete zde: