Děti ze Základní školy Ostrava-Výškovice a z Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci navštívili zástupci Odboru komunikace Ministerstva obrany společně s vojáky z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. V rámci projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) se děti podívaly do světa armády a její historie.

Děti se v rámci projektu POKOS podívaly do světa armády a její historie. | Foto: Daniela Hölzelová

Seznámily se nejen s významnými skutečnostmi o Severoatlantické alianci, Evropské unii nebo Organizaci spojených národů, ale hlavně s úlohami moderní armády v současné době.

„Důležité je dětem vysvětlit, že armáda pomáhá nejen v době vojenských krizových stavů, ale i v době míru. Její nejdůležitější úlohou je obrana České republiky a v souladu s členskou smlouvou NATO i pomoc ostatním členům aliance a okolním státům v rámci mezinárodních dohod,“ zdůraznila Daniela Hölzelová z Odboru komunikace MO.

Darujte Mikulášskou nadílku dětem na Ukrajině

Cesta k povolání průzkumníka v armádě Společně se zástupci z Odboru komunikace představil dětem svou prezentaci i kapitán David P. z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Seznámil děti se strukturou pluku, jakým způsobem probíhá běžný život v takové jednotce, jak se dostat na pozici průzkumníka a také školáky motivoval, jaké obory studovat. Poté si s dětmi povídal o tom, jak to probíhá na vojenských misích, kterých se naši příslušníci účastní. Důležitým tématem byl i současný konflikt na Ukrajině.

V tomto konfliktu se denně zničí 10 tisíc průzkumných či bojových bezpilotních prostředků-dronů. Co je to průzkum Zjištění a zpracování všech informací o tom, co se děje na území nepřítele, nejen to zahrnuje průzkum. Stejně tak i schopnost rušení předávání informací mezi jednotkami nepřítele. Informace o situaci na nepřátelském území zjišťují pro 53. pluk bezpilotní prostředky Vážka a Puma, které si děti mohly osobně prohlédnout.

Vojenský dron se musí vyhnout rušičkám a nesmí být ani vidět ani slyšet.Zdroj: Daniela Hölzelová

Zajímavostí je, že při přistání se větší dron Puma rozpadne na několik částí, ale protože je z nerozbitného kevlaru, zase je možné ho zpětně sestavit. Drony na sobě mají nainstalované kamery, termokamery, různá čidla nebo i zbraně. Informace z nich získané se dále zpracovávají na vyhodnocovacích pracovištích.

K rušení přenosu informací mezi jednotkami nepřítele využívají průzkumníci Mobilní průzkumný rušící systém MPRS 1, který společně s velitelským pracovištěm tvoří komplet ke zjištění radiových signálů, sběr dat, jejich analýzu a následné rušení přenosu dat nepřítele. Toto vozidlo mohly děti osobně prozkoumat v rámci ukázky techniky. Jak zajistit stav raněného nebo zastavit krvácení Jak postupovat, když najdou raněného, s tím seznámili žáky nrtm. Vojtěch Vacenovksý a nrtm. Robin Bartusek.

Divadlo loutek Ostrava připravilo premiéru pohádky Medvěd, který tam nebyl

Trpělivě a ochotně ukazovali dětem nácvik nepřímé srdeční masáže na simulátorech, předvedli jim postup na použití Automatického externího defibrilátoru AED a názorně ukázali zástavu žilního a tepenného krvácení s pomocí tlakového obvazu a turniketu. Technika jo pomocník vojáka Při plnění úkolů pomáhá vojákům i technika. Děti na Ostravsku si prohlédly Tatru 815-7, Toyotu Hilux, vojenskou sanitu k převozu raněných nebo terénní vozidlo Kajman.

„Tento projekt považujeme za velmi důležitý. Jsme rádi, že ve spolupráci s armádou můžeme vysvětlit dětem, jaký je význam armády, jaká je bezpečnostní situace a co dělat v případě hrozícího nebezpečí. Zpestřením jsou pro ně technika a výstroj vojáků, které si mohou vyzkoušet,“ zhodnotili projekt učitelé Andrea Podleśná a Lukáš Podleśny, kteří celou akci společně s Odborem komunikace domluvili a sami uvažují o účasti v Aktivních zálohách.

Autor textu: Klára Pelcová