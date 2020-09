Tematické setkání projektu Začni správně se tentokrát soustředilo na osobní rozvoj. Jak objevit svůj talent? Jaké jsou mé silné stránky a čím jsem originální? I na takové otázky si odpověděly téměř dvě desítky mladých ze čtyř dětských domovů v neděli 20. září v ostravské sociální kavárně KAJ café.

Koordinátorka Marcela Dytková s účastníky setkání | Foto: Archiv Začni správně

„Řešili jsme také jak zvládat problémy a krizové situace. Zaměřili jsme se i na případné konflikty. To bylo něco, co mě obohatilo a velmi mi pomohlo si o tom promluvit,“ říká Honza z frýdeckého dětského domova. Vzdělávací, a přesto zábavný program pro mladé od 15 let, kteří vyrůstají v dětských domovech nebo pěstounské péči, připravil projekt Začni správně v čele s koordinátorkou pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj Marcelou Dytkovou. „Program je velmi aktivní, jeho součástí jsou různé hry. Mladí spolupracují ve skupinách nebo pracují samostatně,“ vysvětluje koordinátorka Marcela.