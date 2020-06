Letošní CIRKULUM mělo oslavit páté narozeniny a oslava to měla být velkolepá. Program byl vyšperkován do nejmenších podrobností, nakonec z celé akce sešlo.

„Bohužel z důvodů všem známým, jsme se slzou v oku a pocitem bezmoci museli festival přesunout na příští rok. Neotálíme však a pilně připravujeme festival, který se uskuteční 4. až 6. června příštího roku. A nejen to. Abychom diváky o nový cirkus nepřipravili úplně, přišli jsme s novým projektem, který jsme přizpůsobili možnostem, jež nám současná nouzová situace umožnuje. Nazvali jsme jej Happening pro CIRKULUM,“ uvedl ředitel festivalu Václav Pokorný.

Happening se uskuteční v Ostravě-Porubě 7. až 9. srpna. Představí se na něm špičkové české novocirkusové společnosti jako jsou Cirk La Putika, Cirkus Trochu Jinak, Losers Cirque Company nebo Bratři v tricku. Chybět nebudou ani začínající umělci a performeři, připraveny budou i workshopy a panelová diskuze.

„Happening pro CIRKULUM je jedinečným projektem, který chce vrátit kulturu do Ostravy a do našich životů. Jako samozřejmost bereme, že se uskuteční v Porubě, kde má náš festival od začátku domovskou scénu. Těšit se můžete na top představení českých špiček novocirkusové scény a samozřejmě i pouliční kejklíře a jiné show. Zkrátka a dobře bude to hodně zábavy a legrace, tak jak to znáte z festivalu CIRKULUM. Jen v menším rozsahu a bez mezinárodních souborů. Zato v podání těch nejlepších na české scéně,“ dodal Václav Pokorný.

Hlavním partnerem festivalu CIRKULUM je Poruba, která podpořila i happening. „Poruba a nový cirkus k sobě prostě patří. CIRKULUM náš obvod zviditelnilo i v zahraničí a na festival každoročně přijížděli lidé ze širokého okolí. Jsme rádi, že lidé o nový cirkus nepřijdou a letní happening jim ukáže to nejlepší, co je v Česku k dispozici. A v roce 2021 se těším na to, jak nám festival opět rozzáří Hlavní třídu a okolí,“ řekla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Vstupenky na Happening pro CIRKULUM budou v online prodeji od pátku 12. června. Zájemci si je mohou zakoupit na webu www.cirkulum.cz, kde se také dozvědí více o připravovaném programu.

Autor textu: Martin Otipka, tiskový mluvčí MOb Poruba