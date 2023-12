Divadlo loutek Ostrava a ostravská pobočka neziskové organizace ADRA připravilo před vánoci krásný charitativní projekt jako dárek dětem, které na žádném představení ještě nebyly. Nese název Kouzelná vstupenka a díky němu se do divadla dostanou i děti ze sociálně slabších rodin, které by si jinak návštěvu nemohly dovolit.

Divadlo loutek Ostrava. Ilustrační foto. | Foto: DLO

Diváci Divadla loutek mohou nově při nákupu vstupenek přikoupit i tzv. Kouzelnou vstupenku v hodnotě 150 Kč.

„Jednou z rolí dětského divadla je vzdělávat a obohacovat rozvoj malých diváků, proto je škoda, že existuje skupina dětí, která se do našeho divadla nikdy nepodívá. A to chceme alespoň trochu změnit. Advent je čas radostného očekávání, duchovního rozjímaní a dobročinnosti, chceme proto vyzvat naše pravidelné diváky k nákupu Kouzelné vstupenky, aby se první děti mohli těšit z krásného dárku již na Vánoce,“ říká k projektu ředitelka Divadla loutek Alena Punčochářová.

Nová kavárna v Ostravě: Essko Espresso Bar sází na střídání kávových zrn

Kouzelná vstupenka totiž poputuje do organizace ADRA. Ta ji pak předá mezi děti, které navštěvují dobrovolníci. Výběr potřebných rodin a dětí bude mít na starosti právě ostravská pobočka organizace ADRA.

Díky kouzelné vstupence se do divadla dostanou i děti ze sociálně slabších rodin, které by si jinak návštěvu nemohly dovolit.Zdroj: DLO

„Naši dobrovolníci navštěvují děti v nemocnicích, v pěstounských rodinách, ale i ohrožené děti, které se ocitnou v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Těm všem přinášejí do života radost, nové zážitky a podporu ve chvílích, kdy na to vlastní rodina nestačí. Dobrovolníci ADRA jsou pro děti staršími kamarády i vítanými společníky pro smysluplné trávení volného času. To že budou mít děti možnost navštívit Divadlo loutek, například i se svým dobrovolníkem, považujeme za skvělou myšlenku a děkujeme, že vedení divadla na tyto děti v předvánočním období myslí,“ dodává Dagmar Hoferková z organizace ADRA.