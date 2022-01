„Občas mezi dospělými slyším, že dnešní generace dětí je ztracená. Když jsem šel jednou o přestávce po chodbě a viděl žáky zahleděné do svých mobilů, napadlo mě pořídit na školní chodby něco, co by je lákalo více než mobily. A podařilo se – u fotbálku i pingpongových stolů je každou přestávku plno,“ řekl ředitel školy Patrik Molitor. „Není to o dětech, ale o nás dospělých. Důležité je, abychom jim dali příležitost.“

VIDEO: Zimní přikrmování pomáhá ptákům přežít zimu. Poradíme vám, jak na to

Peníze na sportovní vybavení škola získala od Nadace ČEZ, nejdříve se o ně ale museli žáci zasloužit právě se svými mobily. Se zapnutou aplikací EPP – Pomáhej pohybem běhali, jezdili na kole nebo chodili na výlety, za vynaloženou energii získávali body a ty pak Nadace ČEZ převedla na finance. „To je strašně důležité. Dětí ví, že se o vybavení zasloužily samy a mnohem více si ho váží,“ dodal ředitel, který projekt zakončil slovy:

A už žádné faldíky, za podporu vám velké DÍKY!

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

Silvestrovské menu Deníku: Utopenci v černém pivě nebo párečky v listovém těstě

Dávné kouzlo vánočních pohlednic. Takové již nikdo z nás ve schránce nenajde