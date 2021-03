Co nebo kdo tě přivedl k závodění?

Ovlivnil tě otec, který taky závodil? K závodění mě přivedl táta. Už od mala jsem vnímal, že jsou nám auta a motosport bližší než ostatním, a tak jsem si k tomu postupem času tvořil vztah.

Bereš si rady k srdci více od rodiny nebo spíše od známých z oboru?

Jedna z nejdůležitějších věcí je přijímat rady, ať jsou od kohokoliv. Pak si z nich ale člověk musí vybrat to, co mu opravdu pomůže. Řekl bych, že si je beru k srdci od všech stejně. Pravda ale je, že od člověka s více zkušenostmi má většinou rada větší hodnotu.

Kdo je tvůj vzor? Někdo z České republiky nebo ze zahraničí?

Vzorem je pro mě táta. V životě jako takovém i v tom „závodním“.

Je pro tebe těžké skloubit školu, trénování a závody? Jak to všechno zvládáš?

Díky tomu, že nemám nějak náročný program tak vše zvládám s úplným přehledem.

Co všechno obnáší taková příprava rally jezdce?

Řekl bych, že psychická stránka jezdce je stejně, či ještě důležitější než ta fyzická. Tím nechci říct, že vlastně fyzickou přípravu nepotřebujeme, ba naopak. Bez pořádné fyzičky a stability těla by měl člověk za volantem těžké chvíle. Přes celou sezonu se snažím posilovat, spíše jde o cviky, které posílí stabilitu těla, něž o zvedání těžkých činek. Značný je taky běh, plávání nebo cyklistika. Kontrola dechu je jedna z podstatných věcí, bez kterých se v autě neobejdete. Psychika v osobním životě se dost odráží na psychice v autě, a tak se snažím dělat vše, proto ať jsem spokojený.

Jak se připravuješ na letošní sezónu v korona virovém období? V čem se to liší od normální doby?

Příprava pro mě probíhá úplně stejně. Až na to, že na programu není většina amatérských soutěží, které jsme využívali na tréning v autě. Je obtížné domluvit nějakou cestu, či polygon, na kterém bych se mohl připravovat přímo v autě.

Co očekáváš od sezóny 2021 a jaké máš cíle?

Doufám, že se sezona vydaří bez větších komplikací. Nestartuji s vidinou výhry či pozic. Nastavím si vlastní tempo, a když vidím, že se můžeme pohybovat na prvních příčkách tak do toho jdeme, když ne tak zůstáváme ve vlastním tempu. Můj jediný cíl je odjet všechny závody, snad to technika dovolí.

Kdy máte první závody? A jaké všechny akce se letos chystáte?

Začínáme 16. - 17. května na Rallysprintu Kopná. Chystáme se na všechny závody, které jsou vyhlášené v Opel Adam Cup sekci. Kalendář je k dohledání na www.adamcup.eu.

Adéla Václavíková