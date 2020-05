Co budě s Cingrovu? aneb Dožijeme se teho vubec?

Fifejdský Ofil. | Foto: Václav Šípoš

Snad se spomenetě, že ešče před tym, niž nas napadnul tyn zaludny koronavirus, sem pisal tu na tej strance o fifejdske Broadwayi čili Cingrově ulici. Enem tak na okraj – Petr Cingr byl v devatenactym stoleťu vyznamny odborovy a socialnědemokraticky funkcionař, kery se vyznamně zaslužil o zlepšeni životnich podminek haviřuv za tehdejšiho raneho kapitalismu tu na Ostravsku a Karviňsku, to enem pro tych, co to něvěděli, ale to je zase ina baja.