Už sem vam raz přiznal, že ludě němaju na stare roki robiť hlupoty. Bylo to předtym, než sem šel na tu slezinu po padesatipěti rokach od maturity, a že stara pravda pravi, že se němame schazať z luďami, ze kterymi zme spolu něstarli.

A druha lidova mudrosť pravi, že se bez peněz něma loziť do hospody a podle mě aji plati: po sedumesatce nělez do doktora!

K temu měl svoju pravdu kamoš Stanik, kereho nam nědavno zebral z Upadnice na Slezsku ta sfiňa covid-19. To on razil, jak spomina Lojzek, pravdu, že „Jak tě raz lapně dochtor do pazur, už tě něpusti. Temu sem našemu obvoďakovi podpisal reverz, že něchcu a něbudu se lečiť!“

No, vydrželo mu to devětasedumdesat rokuv, až ho zebral činski koronavirus… No a ja, stary vul, sem se Stan ikovymi radami něpoučil a poslechnul moju Ružu a aji sestřičku našeho obvoďaka a šel na preventivni prohlidku. Tam mi z kapki krve zistili tolik němoci, že se Ruža divila, že ešče vůbec dycham a žiju.

A zistili aji, že mam vysoki krevni tlak a tak beru pataki a musim každého pul roka chodiť na kontrolu. Jak sem se nědavno zapopmnil Na Upoadnici, tuš sem to řadně oviněny a s trojku v žile vykladal tym svojim novym kamošum.

„Byl sem minule utery na kontrole u svojiho srdcařa. Objednal mě na osmu rano a když sem ešče v jedenasť seděl v čekarni a přede mnu byli ešče dva pacienti, zvednul se mi ni enem adrenalin v krvi, ale aji tlak. A jak mi ho sestra měřila…“ nědořek sem, bo do šenku pravě vplul z hajzla Erďa, a bo zaslechnul enem moju posledni větu, tuš okamžitě něpatřičně reagoval: „A co? Zje v evropskim pruměru, bo černoch něsi?! To je štrnasť centimetru. Ovšem při erekci. Ale esli ti ho vzala do ruky, moch si na to chlapski zareagovať!“ tež ale nědořek, bo dostal do lebeni pivnim tackem, co sem po nim šastnul, a ja moch pokračovať ve vykladaňu.

„A naměřila mi 160 na 120! Už mě chtěla položiť na lehatko a volať záchranku, abysem im tam něexnul, ale dochtor pochopil o co idě, a nařidil dať mi na štyryadvacet hodin holtra. Po vyhodnoceňu teho tlakoměra, co sem ho cely den musel nosiť na dupě, mi předpisal dva liky, kere sem měl brať každe rano. Poslechnul sem ho, ale ve štvrtek odpoledne se mi tak roztočila lebeň, že sem se připadal jak na ringišpilach. Až sem se aji dva razy poblul. Nic, Ofilu, pravil sem se, musiš ty liky vysadiť a řecť se dochtorovi o ine. Dochtor enem pokival hlavu, změřil mi znova tlak, pravil, že je furt vysoki a napisal mi liki ine. Včil enem dufam, že je budu snašať lepši, niž ty předešle. A byl sem aji rad, že mi po tych prvnich bylo zle, bo jeden z nich měl podle přibaloveho letačka, co se mame dycki pečlivě přečitať, zpusobovať aji impotencu! A co kdyby Ruža chtěla ešče děcko…?“

Pokračovať sem moch v tym vypravjaňu, až když se chlopi Na Upadnici zklidnili.

„A navic byl na ňho dosť velky doplatek,“ zakončil sem svoju zdravotnicku zpověď. „Tak to sem rad, že se ti něpoškodila ta pontecija, bo se fakt babě špatně vysvětluje, že němožeš. V takim připadku navrhuju suložiť na schodach. Bo jak to idě, tak to idě a když to něidě, tak se vymluviš, že kdosik idě!“ reagoval Antek.

„Znova si se vybarvil jako totalni něznalek, Antečku! Potenca a erekca su dvě rozlične věci. Při impotenci němožeš měť už děcka a problemy při suloži ti može způsobit někvalitni či žadna erekca. Ale ser na to, časem ti to dojdě! Znatě tyn, jak seďa vyfinkuti manžele v prvotřidni restauraci a večeřaju? V sale je slyšet enem tiche preludovani klaviristy, když naraz ta robka olizně nuž. Ten jeji se nakloni přes stul, da ji baňu přes cely pysk a do ztichle restaurace zařve: ,Bonton, pičo, bonton!’ Fajne, ni?“ zakončil tyn naš vysoko graduovany lekařski dišput Erďa. No řeknitě sami, neni un fajny? A Ruža mi zakazuje se s nim aji s tymi druhymi schazať… To fakt někapuju.

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

