Seděli zme v utery Na Upadnici, leli do sebe zimne pivo a nadavali na tyn pokračujici burdel s koronavirem. „Ja vam povim, že už mam teho plnu řiť. Chvilu se situaca zvolňuje, za chvilu zase doktoři a hygienici nas straša, že přidě druha vlna covidu-19 a sňu dalši omezeni. A za všecko pry možu haviře z Karviňska. Pry temu, že choďa hned rano po nočni, karantena někarantena, už v šest rano na pivo.

V hospodě seďa bez rušek a prskaju tyn vir jeden na druheho. Přitym nikemu něvadi, že su vedle sebe namačkani v kleci při faraňu do dolu, potym po vyfaraňu stejnako namačkani v kupelu, o minimalni vzdalenosti při oblikaňu civila či převlikaňu do faraček němluvě,“ rozčiloval se na celu hospodu haviř-emeryt Lojzek. „Přitym všeckim tym kritiku z Prahy a okoli jaksik ušlo, že dneska už haviři nějezda na šachtu autobusem, lokalku či vlakem. V šeci dněska maju auta a dycki se dva tři mluviju, že jezďa na střidačku do roboty a z ni společně. Temu o pivu v šest rano němože byť řeč…“ dodal ešče. „Musiš ale přiznať, že když zme farali ešče my, tuš se Na Upadnicu chodilo hned po nočni, ranni i odpoledni na jedno až tři a vice piveček pokažde,“ připomnil mu Antek.

„To stě chodili vy, co stě farali na Bezruču. My z Hlubiny, Šalamuny či inych ostravskych šachet zme to měli na Slezsku daleko…“ protestoval Jiřik. „No zase stě měli svůj Dělňak v Mariankach, Na Kopečku v Hulvakach, U Dlouhých v Přivoze, a či vim kaj ešče?…“ smjal se mu Antek. „Synci, sertě na to. Každy, kdo nenem trochu kapuje sučasnosť mi musi dať zapravdu, že temu koronavirusu zdatně sekunduju ludě za volantem! Ti dnešni řidiči jezďa tajak blazni. Hlavně mladi synci. Dyť v červnu zařvalo na českych cestach něpočitaně ludi! A enem minuly prodluženy vikend patnást!. Či to je normalni? A to prazdniny a tym i přesun naroduv na dovolenu deprem začinaju a kavuliva pandemii jich hodně zustalo sedět doma na řiti!“ změnil sem tema dišputa, bo už mam teho komentovaňa okolo covidu-19 fakt dosť.

„A něsu to navaleni haviři jeduci z hospody po nočni šichtě dom, ale udajně slušni ludě, co se napiju akurat než sednu za volant, bo se střizlivi boja řidiť,“ dodal sem ešče tak trochu ve srandě. „Včil si mi připomenul stareho Bebenka. Tyn kdysik před šedesati rokami slyšel v radiu zpravu, že u Bratislavy se naburaly dva auta a šest ludi, keři jeli v tedy nově vyrabjane Tatře 603, to něpřežilo. Vtedy stary Bebenek pravil pamatnu větu: ,To by se za Rakuska stať němohlo! Dneska ludě nic něvydrža!´ Jeho roba, stara Bebčuska, mu za to vynadala do bezvědomi. Že pry je hnusny něludek a morbid a že se vubec divi, jak s takim cynikem mohla měť pět děcek a tři potraty!?!

Bebčus se branil, že to tak němyslel, ale že by se to fakt za Rakuska stať němohlo, bo vtedy přeci něbyly šestsetrojky! Ale stejnako byl robu vyhnany ni enem z lužka, ale aji z kuchyně, bo tam to lužko měli. Nic se z teho něrobil, bo moch aspoň bez hlupych dřistuv svoji stare do hospody! Před sebu se to navic zduvodnil, že venku leje a un přeci kvuliva jakymsik mrtvym u Bratislavy moknuť něbudě! Ale že se na tyn velki smutek da aspoň jedno černe. Jak dluho Bebčus vtedy ponocoval bez svoji roby, mimo společny stul i lože, to už se něpamatuju, ale jeho pamatne zištěni, že ,ludě včil nic něvydrža´, je pravdive aji včil,“ pravil Lojzek a uhnul před tackem, co po nim šastnul praktikujuci katolik Poldek.

„Nězlob se, Lojzek, ale ty zje fakt jak tyn Bebčus!, dej mu pambuh lehke papuče,“ doprovodil ešče tyn svůj diskařski vykon. „Di do řiti, ty gnype! Či něviš, jak to Lojzek mysli?!“ zastal se ho Antek a pokračoval: „Ja se tež myslim, že ludě a hlavně mladež je inači niž kdysik. Spomeňtě se, když nam bylo osumnasť. Chodili zme v obleku a kravatli na čaje o pate, kaj si dostal enem džus či žlutu limču, a v deset večer se smětalo dom. Či se děvuchy mezi sebu titulovaly ,ty pičo’? A v cele naši ulici měli auto enem Konečni, bo měli enem dva děcka a un byl u DPMO a ona šikovna švadlenka. Dněska ma auto kajaki smrad, ani řidiť to něumi! Ni že bych im zaviděl a něpřal im to, ale měli by se všeckeho věcej važiť! Byť skromnějši a poslušnějši…

A něplati to enem na tych mladych. Ale aji na staršich, keři se za volantami svojich bourakuv chovaju jak smysla zbaveni! Až maš pocit, že co řidič, to vrah!“ Byl by isto ešče kazal dali, kdyby ho něpřeřval Erďa: „Včil si mluvil tajak stary Žvak z Dělnicke. Tyn nam tež nadaval a zaviděl kola, bo un zamlada neměl ani na koloběžku… Ale to znatě, jak pravi syn mamě: ,Maminko, mně se do té školy nechce. Dívky mají ze mě srandu, kluci mi podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi! Já tam nepůjdu!’ ,Musíš! Jednou jsi tam ředitel…’ Fajne, ni?!“

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil



