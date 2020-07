Seděli zme v utery Na Upadnici a enem tak klabosili. Venku sice lelo jak z kunevki, ale v hospodě bylo přijemne sucho a těplo, „No neni to balada? Atmosferka tajak u mě na chatě na Ostravici! Pivko přesně vychlazene, ceny, pravda, kapku vyšši, ale široko daleko žadna baba na dohled, no nebertě to!“ usmival se Poldek.

„Byť tebu, tuž se moc něřechtam, bo jak oto čitam v novinach s tym koronavirem se to nělepši, a z Karviňska se ta sfiňa stěhuje ni enem tu ku Ostravě, ale už aji na Opavsko! Ja, ja. Je to tajak to říkal oto Ofil. Měly se nařidiť ruški v obchodach a MHD v celym kraju ni enem v tych ohniskach a ešče se neměla otvirať hranica s Polskem! Včera sem stal na zastavce autobusa, když přijel spoj z Haviřova. Vyvalilo se z něho kolem dvaceti ludi a všeci hned strhavali ruški z pyskuv! Co to potym je za ochrana před něšiřenim vira, když v mistě nakazy maju huby zakryte, ale tu mezi udajně zdravymi a něnakaženymi pluvaju tyn vir na všeckich kolem sebe?!? No a potym se ti naši ministři a krajšti paloni včetně šefky krajske hygieny divija, že v Ostravě a v Opavě přibyvaju novi nakaženi. Kajaki blb přeci s tym musel počitať, že když se ludě z ohniska nakazy něbudu pohybovať mezi inymi v MHD či obchodě s ruškami, budě se kovid šiřiť něřizeně dali,“ pyskoval na celu hospodu Jiřik.

„Sertě už na tyn kovid. Už mam teho tlachani kolem něho plnu řiť. Spiše bysme se my, chlopi, měli zamysleť nad tym, esli my vubec přežijeme tu dobu, než vědci vymysla na kovid liki. Bo mam taki pocit, že na nas dochtoři i ta zdravotnicka osvěta jaksik seru. Vypada mi to, že zme su je, my chlopi, určeni k vyhubeňu! Dyť se enem zebertě, že v televizi idu spoty, ať se baby něboja vyšetřeňa cyckuv, aby se včas poznalo, esli v nich nahodu němaju rakovinu. Odbornici tvrďa, že u nas každych pět minut na tu zakeřnu chorobu umira jedna ženska. Ja to sice kapuju, je to potřebne a kdyby se na to robila sbirka asi bysem sam přispěl, ale čemu zme my, chlopi, diskriminovani?! O baby se televiza stara! Už aji veřejně doporučuje mladym děvuškam až se něchaju očkovať proti rakovině děložniho čipka, či jak se to menuje. A čemu? Dyť bab je na světě furt ešče dva razy tolik co chlopuv! Čemu něma televiza taku starost aji o nas? Když se nědavno navic po kolika rokach, objevila epidemija přiušnic. Dochtoři tvrďa, že když to chytnu mladi synci mezi devatenastym a pětadvacatym rokem mohlo by to při složitějšim pruběhu znamenať aji ich sexualni koněc. A nikdo něagituje na preventivni očkovani! Tajak by nikemu na chlopach nězaleželo! Až se klidně vychcypeme, ni?! Babam potym budě stačit enem paru vystavnich kulturistuv či desetibojařuv na semeno a přes uměle oplodněni se bez problemu přidu ku děckam! A svoji libido ukoja robertkem nebo se pomožu navzájem,“ nastinil tragicky koněc chlopu v Čechach, na Moravě a ve Slezsku Antek.

„Ja bysem tě kapku opravil, bo po tych přiušnicach strati chlopi ,enem’ schopnosť rozmnožovaňa ale ni schopnosť se milovať. To za prvni. Za druhe, kdyby ta infekca vypukla na celym světě a v tym nejhoršim stadiu, tuž by potym něbylo čim ty ženske uměle oplodniť. A tak by asi druhotně vymřely aji ony, ni?! Ale co je hlavni! Viš ty, o co robky tym umělym oplodněnim přidu? No přeci o funěni u ucha!“ zlehčil sem tyn dišput, kery tak trochu začal zavaňať protibabsku xenofobiju.

„A co ta reklama na prostanol a na ruzne ty čertovske prašky, co podporuju erekcu tak fest, že maž mezi nohami ni enem pořadny klacek ale třeba aji zbijak! A navic co je včil v televizi osvěty o vyšetřeňu na prostatu a raka tlusteho střeva, takže neni až tak pravda, že na nas, muže, TV sere,“ poučil Antka Juzek. A to že chceme kapku zlehčiť naš zdravotnicki dišput pochopil aji Erďa a přispichal nam na pomoc: „To sedi v hospodě Japonec s Ostravakem. Naraz temu Ostravakovi Japonec jednu vrazi. ,Co to bylo?’ pta se Ostravak ,Naše kung-fu!’ a znova mu jednu šastně. Ostravak se po pěti minutach probere: ,A co to bylo včil?’ ,To bylo naše karate!’ Ledva to ale dořekně jebně mu ju Ostravak. Po deseti minutach přidě Japonec ku sobě a překvapeně se pta: ,Ty vole, to bylo hrozne! Co to bylo? ,To bylo tež vaše! Hever od Mazdy!’ Fajne, ni?!“

Když sem o tyn mašim dišputě a Erďovym frku povykladal svoji Ruži, zahleděla se kajsik do dalki a po paru minutach pravila: „Ofilu, něviš kolik stoji a jak se přesně menuje taka ta krabička s tymi čertovskimi praškami…?“ Odpověď na tyn jeji dotaz něznam, takže sem ju němoch uspokojiť… Ale vrta mi v lebemi, čemu se na to ptala?!

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil



