Tak je to včil s tym koronavirem zaplantane, že ani něplaťa obvykle tzradični akce v tym kerym měsicu. A tak jak všeci dobře vime, konec ledna a začatek unora byval a isto zas co něviděť budě časem ni enem taňcovaček, ale aji zabijaček.

Připomnil nam to loni Na Upadnici, když ešče byly hospody odevřene od rtana do večera a mohlo se v nich popijať a debužirovať co hrdlo račilo. Jak to tak vypada, vir zas začina kapku ustupovať a lidstvo se začina proti němu očkovať, tuš něbudě asi daleko doba, trufam tak paru měsicu, kdy se zas všecko pro ludi odevře.

Obchody, hospody, fitka, tělocvičny, zajdeme se na hokej, fotbal a bylejaki sport, prosto budeme zas mocť robiť a uživať se teho všeckeho co mame včil zakazane. Ale abysem se vratil o rok spatki Na Upadnicu, tak se vtedy Antek na dluho zadival na Lojzka a potym ze smichem pravil: „Ty, Lojzek, ty bys včil v čase tych zabijaček neměl moc chodiť ven. A už vubec ni na dědinu!“ „A čemu?“ skočil mu inač dosť opatrny Lojzek na lep. „No, bo ti tyn život, byť chudeho, emeryta služi. Přibiraš sice enem po dekach, ale zato furt a pravidelně. A hadam, že maš už dosť přes sto kilo. Tuš aby se tě na te dědině něpoplantali s dobře vypasenym bravkem a nahodu tě kajsik v šeru stodoly nězapichli. Bo maš ten ovarek fakt pěkňučki,“ řval spolu s celu hospodu smichem a popleskaval Lojzu po podbradku.

Ten ale zachoval klid, něněchal se vyprovokovať a suše přiznal, že už je pomaly tajak blahe paměti naš zemřely kamoš Slavek – to jest olympijskim vitězem ve skoku na špek! Bo Slaveček byl znamy svoju duvěřivosťu a jak se pravi, zežral v dobře viře kajaki vtipek. „A čemu ni?!“ pravival na to: „Kemu mam věřiť, když ni kamaradum? Babě ani děckam věřiť němožeš a uřadam a politikam už vůbec ni! Tuš spolihaš aspoň na ty kamoše! A možu ja za to, že su někeři take podagry a robja se ze mě srandu?!“ Zopakoval loni Lojzek na celu hospodu jeho slova a smich pomalu ustaval.

Hlupo se zatvařil aji Antek a aby to kapku napravil, rychle se ho zeptal: „Dobře, tak ven za šera ni, ale na bal se s Mařu istoistě chystatě?“ Lojzek byl chvilu potichu a tvařil se uraženě, ale potym spustil: „Na bal se něchystame, bo jak si spravně naznačil, poněkud se mi změnila postava, takže se něnarvu do žadneho obleka, a že ich mam ve skřini asi šest! A isto se tež pamatujetě, a už sem o tym paru razy vykladal, jak zme s Mařu na bale tak skotačili a točili valčik doleva, až zme žuchli na parkety. Mařa nadul a ja na ňu! Bože, to byla vtedy ostuda. A to už bysem nechtěl znova zažiť! Tuš rači sedime doma a divame se na televizní reportaže z takich tych honosnych plesuv. Ale je jeden taneček, kery bysem se fakt rad raz zas zopakoval. I když ani on pro mě nakonec něskoňčil moc slavně. Však oto Juzek s Jarynem by mi mohli s tym spominanim pomahať! Pravda, synci?“ Otočil se na tych dvuch, ale jejich vyvalene očiska věštily, že se na žadny tanec s Lojzkem něpamatuju.

„Ale ja, pamatujetě. To bylo vtedy, jak zme kupili teho bravka a jeli ho na Slavečkovu chalupu zabijať,“ připomnil im Lojzek. „Už se spominam! Ale o tym už si tu mluvil, ni?!“ pravil Juzek. „Možna ja, ale je to už davno, tak bys to moch připomniť!“ žadonil za všecki Poldek. „Včil drž, Lojzek, pysk. Poviš nam to přiště! Rači se poslechnitě, jak isty Pepiček uměl tak věrně malovať, že to bylo jak žive. Raz ve škole namaloval na zem myš a učitelka se tak zlekla, že mu chtěla dať dvojku z mravu. Když to napsala do žakovske, Pepikuv tatik ji odepsal: ,Dejtě mu klidně aji trojku, bo ten zmetek namaloval na kuchyňsku pec damske přirozeni, ja se spalil pinďoura a naš dědek hubu!´ Fajne, ni?!“ ukoňčil vtedy před rokem Lojzkove spominky a tym i cely vtedajaši hospodsky dišput Erďa. A jak to bylo s tu zabijačku na Slavečove chalupě, to vam podřistam zas za tydiň.

