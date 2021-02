Včil jak zme v te rodinne karanteně, bo pry neni vhodne, abysme se šli podivať na vnučatka bo se němaju schazať ani rodinni přislušnici keři něbydla spolu v jednym bytě. Tak je to s tym kovidem u nas špatne.

Navic, jak řikaju v televizi a pišu v novinach, se na nas včil vysrali vyrobci očkovacich ser. Pry něstihaju vyrabjať. Ale do ostatnich zemi mimo EU ich lifruju po bednach, jak se po světě proslycha… „No a diviš se?“ pravil mi sused Lexa ve vytahu. „Evropska unia dala tym fabrikam penize na vyzkum a hlupu smluvu se ich zavazala, že im daju davek za levny peniz něpočitaně… No a včil ty fabrily zistily, že možu vakcinu prodať indi a draž. Tuš až se EU počka, až na ňu přidě řada. Navic je jedna z tych fabrik v Anglii a ta robi brykule nejvěči. Když začala z vyzkumem, byla ešče Anglia v EU a tak ji evropska komisa přiklepla finance na urychleni vyzkumu. A němale! Včil ale, když začala vakcinu vyrabjať, už neni v Evropske unii, ale po brexitě už enem v Anglii. A při vychcanosti ich premiera Johnsona je jasne, že včil na EU zvysoka sere a chce z ni vydyndať další penizky,“ uzavřel Lexa svoju uvahu, bo už zastavil vytah a on vystupoval.

No nasadil mi tym bruka do hlavy, ale kdfyž sem přišel dom, tuš pravě v televizi tyn problem probirali odbornici a vyšlo im to nastejno tajak Lexovi. „To zme to, Ružo, dopadli, co?! Tak zme se chtěli na to očkovani v unoru přihlasiť a včil…“ pravil sem na to tej svoji. Enem pokivala hlavu a zeptala se, esli idu dneska do obchoda ja nebo ma isť ona. „Dneska je řada na mně, ni? Tuš mi napiš co mam kupiť až zas při tej moji skleroze na cosik nězapomenu. Vzal sem se siťovku, respirator na pysk a vyrazil. První kroky vedly do lekarny, boi sem měl nakupiť respirátory, než ich vláda nařidi nosiť a tym padem zdraža.

A bo stejny napad mělo vice ludi a do lekarně mohli byť maximalně tři osoby, postavil sem se disciplinovaně do fronty dva metry za poslednim. No a jak zme tak čekali, rozproudila se zajimava diskuza. „Ja vam něvim čemu, ale česka televiza vubec něbrani a nězdurazňuje nutnosť zavaďať ta vladni opatřeni proti koronaviru. Dyť se to vemtě, to je furt sama reportaž o tym, jak krachuju kvuliva vladě firmy, jak su na tym všeci stratni špatně, hlavně ti boroci na horach - majitele horskich hotelu a provozovatele skiarealu. Furt slyšitě o kolik milionu přichazaju tym, že němaju zisk a musa platiť elektřinu při zasněžovani sjezdovek, topeni hotelach a ine nutne vydaje. Už už pry viděli světylko naděje na koňcu tunela, ale ta zla vlada im zas nedovolila rozjeť. Tym pry světylko sfukla. Nikdo z nich něřěkně, jak su vychcani, jak obchazaju nařizeni, když ubytovavaju rodiny pod vylhanym tvrzenim, že su na služebni cestě. Tvrďa že na sjezdovkach nědokažu zabraniť vstup luďam ze saňkami a bobami. Světe div se! A jak potym zajišťuju, aby jim na sjezdovce nejezdili lyžaři zadarmo, ale enem ze skipasem či listkem?!

Žadny z reporteru se ich na to nězepta, ani čemu zasněžuju sjezdovky, když posledni dny sněži a lyžovať se stejnak něsmi. Tak by im měli řecť, že to oni svoju vychcanosťu nuťa vladu přitvrzovat, že top oniu vlastně sfukavaju to skomirajuce světelko v tunelu. A až se všeci vybeča, tuž vam redaktorka oznami, kolik bylo včera nakaženych, kolik přibylo těžce němocnych ve špitalach a kolik ludi na kovid pomřelo. Že ich je tak moc, že to něstača krematoria spaliť! A za to všecko pry možu vladni nařizeni. Ni kovid a pandemia, ale vlada a tyn plantala Babiš! Ti ho asi rozsivaju po luďach, ni?!“ čilil se starši pan přede mnu. „Matě svatu pravdu!,“ pravila mu na to starši pani.

„Potym se všeci divija, že na nařizeni vlady ludě kašlu, choďa bez rušek, schazaju se potajnu v hospodach a policajti im enem domluvaju namisto mastnych poklut, jak se to děje indě na zapadě. A když už kdosik pokutu dostaně, tuš je tak směšna, že děcko prvňaček ma věči měsični kapesne. Vemtě se enem exprezidenta Klausa. Ten všecko ignoruje, trusi ty svoji hlupoty o rymečce a chřipečce, vystavuje se teatralně na odiv a když dostal pokutu tisic korun, co je při jeho duchodě asi tolik jak pro nas koruna, tak ju ten demagog odmitnul zaplatiť. Ale do televize, kera ho zabira ze všeckich stran, se škodolibě směje,“ podpořil ho další pan ve frontě.

Co všechno ešče stačili probrať už něvim, by se fronta hnula ludě pořede mnu zašli do lekarně a když vyšli ven s dalšími nazorami, už sem byl za dveřami zase ja. Na magistrach v lekarni bylo viděť, jak su utahane z tych nekonečnych zastupuv zakazniku. A tak sem ich chtěl kapku potěšiť a řeknul im košilaty frk, kery znam od Erdi: „Znatě, damy, tyn jak přileti chlop z oteklym pyskem do zubařa a bucha na dveři ordinace. Až za hodnu chvilu se dveři odevřu a zubař pravi: ,Musíte prominout, ale sestřičce se udělalo nevolno, tak jsem jí musel dát hofmanské kapky!’ ,To vidím, ještě vám z kalhot kouká Hofman!’ Fajne ni?!“

Děvušky se konečně od srdca zasmjaly a ja odešel z deseti respiratorama za 345 korun. Teš fajne, ni?

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

