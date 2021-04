Potkal sem při vynašaňu smeti raz dopoledně ve vytahu suseda Pepu. Je to zaroveň aji naš domovnik tuš mi dycki povyklada všecko, co je v baraku noveho. Včil však prděl na klepy a kupodivu se rozvykladal o fotbale. „No jaksik mi nešmakuje tyn naš milovany Baniček. Vyměnil sice teho němastneho něslaneho Kozla za noveho mladeho trenera, ale ani tyn jaksik ku zlepšeňu vykonu Banika něpřispěl,“ začal.

„No, ja bysem to tak černě něviděl. Zatym ved Banik enem ve třech zapasach a hned tyn prvni proti Přibrami vyhral! A dosť vyrazně. Poharovy zapas na Spartě prohral po penaltě, když měl řadu nadějnych šanci, co přiznal aji supeř,“ oponoval sem mu chabo. „No, a o tym pravě mluvim. Zas nědal pořadny gol ze hry, tajak předtím za Kozla. Včil ze Slovackem prohral 2:1 a tyn jeho gol se dali domaci sami! Tuš jaka je to změna?! Ze Slovackem navic prohral včil na jaře aji doma! A o dva goly!! Je zajimave, že tyn dědinski mančaft Slovacko vede Martin Svědik, kereho tehdejši majitel Banika Šafarčik vyhodil ze slovami, že: ,Mužstvo nemá dobry herní projev!´ A divitě se, že je Slovaco na špici ligy? Ja ni. A trufam se tvrdiť, že byť u Banika Svědik, němusel před rokami sestupiť a včil by hral o evropske pohary! To se piště,“ pravil mi na to a vystupil, bo lift zastavil v jeho patře.

Doma sem to povykladal Ruži, ta se smjala, ale potym mi řekla: „Ty, Ofilu, minule si dřistal o tych dvuch ostravskich filozofach, co je znal Lojzek. Tuš, jak to s nimi vlastně dopadlo?“ „Je zajimave, Ružo, že stejnak se vtedy za dva dni Na Upadnici zeptal lojzka aji Juzek. Lojzek se vtedy nědal dluho přemluvať: „Jak se pamatujetě, mistr Matějka žil v zimě v Tatranu a v letě na tenisovych kurtach enhačka v Komenskeho sadach. Měl sice divne filosoficke nazory na život, ale ty něbyly tak zajimave jako spíše jeho technicke napady. Byl to spiš taki filosof – technik.

A něbyl v tym ohledu hlupy. Když napřiklad v Tatranu řešili problem, jaku barvu nalajnovať hřiště na parketach, aby se trampkami či teniskami hračuv něsmazavala, pomoch im Mistr. Prostě přišel s kibelkem jakesik barvy, přetřel lajny a ty se naraz držely parket jak přibite. Když na Mistrovi ludili recept, zaryto mlčel s tym, že se to v Ameryce přihlasi jako patent. Ale každy rok zadarmo za to zimni bydleni dycki v noci ty lajny obnovoval.

Možna v tym byl tyn jeho figel…To vitě, že zme z něho tyn recept pačili, nic však něprozdradil ani nam. Zato dycki stočil řeč na svuj velki celosvětovy problem. Chtěl vynalezť namisto cihel, panelu a tvarnic novy stavebni material. ,Víte, chlapci, základní materiál už mám jasný – asfalt! Je to levná a vlastně odpadní surovina při výrobě těch ušlechtilejších při zpracování ropy, ale má jeden velký háček. A ten musím vyřešit. Asfalt se totiž při vysokých teplotách začíná topit a dovedete si představit, jak by dopadly paneláky, vystavěné jen a jen z něj…´ vykladal nam perfektni češtinu Mistr.

Esli se mu to tužidlo kdy podařilo vynalezť, to něvim, bo jak zme kapku povyrostli, Mistr se nam z Tatranu i z kurtuv doslova vypařil. Někeři pravěli, že se odstěhoval za synem do zapadniho Něměcka - pry kvuliva te jeho emigraci se tak pomatnul -, ale asi spiše kajsik v ustrani a potichučki umřel. A to tužidlo asi něvynalez, bo se dal baraki stavjaju tradičnim zpusobem a bez asfaltu… To Ruda byl spíše agresivni bijec niž filosof, aji když i on měl na život zajimave nazory. Zejmena na to, jak by měl fungovať stat pod vedenim KSČ. Něpopiral sice jeji ,veduci ulohu ve statě´, ale on, jak pravival všudě a dosť nahlas, by to robil inač. Bo tvrdil, že je spolužakem Pepy Kempneho, myslel, že ho kamoš něněcha zabasnuť. Pro ty, co něpamatuju: Kempny byl v roku 1968 primatorem Ostravy a za normalizace se vyšvihnul až do křesla předsedy vlady Česke socialisticke republiky.

A dycki, jak přijel do Ostravy, tak za nim ten Ruda lozil a na cele kolo vyřvaval: ,Pepo, robitě to špatně! Dej se poradiť!´. Raz Kempnemu došla trpělivosť. Nědal sice Rudu zavřeť, bo uředniho blba zavřeť němožetě, ale jeden z jeho bodygarduv Rudovi veřejně tak nafackoval, že se na dluhe roki uraženě stahnul do ilegality! Enem občas zme ho potkavali v typicke plaštěnce, klobuku, s žebradlem a kuřicim čibukem v hubě v parku. A dycki se cosik potichučki mumlal.“ „Všeci zme vtedy to Lojzkove vypravjani baštili z odevřenu hubu, že zme aji piť zapominali. Ale Erďa, ten se dycki spamatoval jako prvni: „Znatě tyn, jak kdosik klepe na dveře. ,Kdo je?´ ,Jehovisti´ ,A co chcete?´ ,Popovídat si.´ ,A kolik vás je?´ ,Dva?´ ,Tak si popovídejte…´ Fajne, ni?!“ zakoňčil sem to spominku na Lojzka a šenk Na Upadnici. Aji po rokach vyvolal tyn Erďuv frk usměv na tvaři moji Ruži…

