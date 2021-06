Byl sem minulu středu u dochtora na pravidelnym pulročnim vyšetřeňu, jak to se mu je. A něpotěšil mě. „Je to s vámi pořád stejné! Ani špatné, ale ani dobré! Zkrátka věk se nedá zastavit a na vašem zdraví se podepisuje i nadváha. A přitom by to mohlo být lepší. Ale musíte se snažit, pane Ofile, snažit!“ pravil mi, napisal sadu likuv a ja šel kapku rozladěny dom.

Snažiť, snažiť! Jemu se to řika, synkovi, kery ma ešče život před sebu… Brblal sem. Ale bo ten den bylo krasne jaro, slunko zahnalo na paru hodin ty už nudne deščove mraky, tuš sem se pravil: Ofilu, je pěkně, maš nadvahu, dochtor tě něpotěšil, tak se v tym jarnim sluničku kapku projděš po Ostravě a zaspominaš na stare roki. Vydal sem se z Hladnova, kaj mam teho svojiho doktora a kaj sem prožil krasne studentske roki na středni škole, nadul do města. A malem sem se v tych hladnovskich serpentinach potratil, bo je to tam včil inač zařizene, niž v době, kdy sem navrchu studoval na maturu.

Když sem obešel stadion Bazaly, kaj Baniček zehral tolik krasnych zapasuv, ziskal štyry tituly mistra republiky a kaj hral s takimi celkami jak Bayern Mnichov, Fortuna Düsseldorf, španělski Real Sociedad San Sebastian, francuzski FC Nantes, italski SSC Napoli či dalši německi tym Borussia Mönchengladbach a naposledy po revoluci z tych slavnych to byla londynska Aston Villa, měl sem před sebu lavku přes Ostravicu. Vydal sem se po ni a na jejim prostředku sem zustal stať s odevřenym pyskem. Ostravicu sem totiž dluhe roki znal jako černu smradlavu olejovu stoku, kolem kere zme jako mali synci chodili ze zacpanymi nosami. Tak smrděla! Či nas vtedy napadlo, že to raz budě čista řeka z rybami, kaj se da v letě aji kupať?! Ani nahodu!

A včil sem to viděl! Pravda, sage baby se v ni tyn deň někupaly, ale litali nad ňu sněhobili racci a po hladině se enem tak plula divoka kačena ze zavojem dvanacti kačatek za sebu! Byla parada a balzam na moju raněnu dušu se na nich divať. Naraz se jak na povel všeckich dvanasť kačatek potopilo a hledalo cosik do zobačka na dně, potym se třem už nechtělo dali plavať, tuš vylezly mamě na hřbet a něchaly se vezť. No asi dvacet lidi na tej lavce se nas bavilo tym jarnim mladim a zapoměli zme isto všeci na tyn zasrany koronavirus aji na svoji další problemy. Na nich sem se spomněl zas až v kancelařu svojiho staršiho synka, kaj, dufal sem, zmoženemu a utrmacenemu stařikovi naleju cosik povzbuzujuciho. Ale něnaleli, bo jak synek pravěl, v pracovni době tam něpiju,

a navic to, co tam měli, už vyslopal iny navštěvnik přede mnu. A něsu pry žadna nalevňa ale seriozni pracoviště zahraničního podnika. Dal sem mu zapravdu i sbohem a valil žiznivy do zahradki hospody Na Upadnici, kaj sem to všecko u dobreho pivka povykladal kamošum. Všeci litovali, že se mnu něbyli na tej lavce. Kapku inač ale reagoval na tyn muj kačenči přiběh Lojzek: „To mi připomina podobny něskutečny přiběh, jak raz jeden němenovany holubjař ze Studenky, ale všeci ho znatě, bo hral ligovy hokej za Vitkovice, poprosil kamoša co jel na dovolenu do Francie, až mu vezme ze sebu poštovniho holuba a vypusti ho v dohodnutu dobu a na dohodnutym mistě, aby moch zistiť, za jak dluho přileti dom. Svazal holubovi křidla, aby neufrknul, dal ho do krabice od butuv, přidal potřebne glejty, aby ptaka pustili přes hranice, a těšil se, až přileti.

Čekal tydiň, měsic, ale holub nikaj. Už se smiřil s tym, že ho ulovil dravec, když se po pul roku holub přeci enem objevil na dvorku. Měl ale furt svazane křidla, tak přišel dom pěšky!“ Za všeobecného huronskeho řevu sem po nim šastnul pivnim tackem, bo co se to dovoluje, kaziť moju vybornu jarni naladu. Chtěl sem mu ku temu přidať aji paru jadrnych slov, ale potym sem mavnul ruku s tym, že vul zustaně volem a pařez pařezem. Ale nahlas sem to něřek, bo sem se nechtěl Lojzka popudiť proti sobě. Přeci enem je to muj velki kamoš! Chvilu zme ešče enem tak dřistali, bo se kajsik zapomnil Erďa. Ale za chvilu přišel a smjal se na cele kolo: „Potkal sem Jiřika z novu babu! Ale to vam povykladam indy, včil se poslechnitě novy frk: to leža dva po aktu laski v lužku a naraz on pravi: ,Co kdydych přišel zítra k vám a přede všemi tě požádal o ruku?’ Ona na to: ,Já nevím, ale manžel by asi zuřil a děcka by se mi smály!’ Fajne, ni?“ Doma sem Ruži samozřejmě něřikal, co mi sdělil dochtor, bo by zas mudrovala, jak ma pravdu a že mam cosik ze sebu robiť, ale naščesti mi hned ve dveřach řekla, že je umordovana, bo myla okna, a že idě spať. Dal sem ji hudlana na čelo, pochvalil za čiste okna a vyprovodil do izby.

