Byl krasny štvrtečni podvečer, v hospodě Na Upadnici zas po dluhe době plno, ale hosti meněj niž před kovidem, bo vic zakon nědovoluje¨, ale u každého stola podle předpisu enem ve štyrech, a tak aji naša kamošska grupa byla rozdělena ku vicerym stolkum.

Ale něvadilo nam to, bo aji tak bylo utulně a zabava se ešče vi rozproudila, když se naraz Lojzek rozvykladal: „Isto se pamatujete, že se rad raz za rok zahraju na teho filmového Kristiana. To se našporuju paru peněz, zeberu svoji dva synki a trada bez bab do matičky Prahy na – jak se to synci sami nazvali – Tour de knajpa. Spočiva to v tym, že zme dycki pobyli tři dny v Praze a tyn druhy věnovali cely na ,prochazku´ pražskymi pivnicami.

Přikladem nam je komisař Ledvinka a americky detektiv Nick Carter z filmu Adéla ještě nevečeřela. Ti se tež vydali po pražskych putykach, aby ochutnali kaj a jaku toča plzeň. A stejně tajak ti filmovi hrdinove aji my ze synkami zakončujeme tu svoju Tour de Knajpa tradičně v pivnici U Pinkasů, kaj jak tvrdil komisař Ledvinka ,ten výčepní to pívo přímo hejčká!´.

No a když zme předminuly rok byli na zatym posledni Tour, tuš zme porušili tradicu a namisto U Pinkasu zme skoňčili v pivovaře U Fleků. Všeci to tam isto z dob našeho mladi a spartakiad znatě a vitě, že dycki tam bylo pivo dražši niž kaj indi. No ale včil! Za štyry decki černe štrnastky skoro devadesat korun! Chtěli zme se ze synkami otočiť, ale pak zme se pravili, že se přeci enem to černe pivko dame. Či nas neni?!

Našporovane zme měli, tuž zme se sedli do zahrady. Bylo fajně jarně, těplo a nalada vyborna, podbarvena v našim připadku minimalně dvojku v žile z poředchozich hospod. No a jak zme koštli první krygel, připlantal se tam taki chlopek s harmoniku a vyhraval take ty tyrolacke pisničky pro kupu Němcu, co se tam za stolami v rytmu pohupovali ze strany na stranu. Z česke muziky zahral akurat dva razy Škoda laski a to bylo všecko. ,Tato, zdupej ho až zahraje tež cosik od Hašlera, či aspoň naš valašski Vysoki jalovec! Až se tež možem zabekať!´ pravil mi tyn mladši synek.

Po tych vypitych škopkach sem, pravda, neměl moc velke zabrany, tuž sem lusknul prstami na teho harmonikařa a když se ku nam přivalil, štěknul sem na ňho: ,Hašlerki by něbyly?!´ Chlop na mě čuměl, čemu po nim chcu bonbony, ale když sem mu vysvětlil, že idě o pisničky Karla Hašlera, zpotil se na čele a pravil, že zna enem dvě! Tuš nam ich zahral, my se k udivu všeckich tych Němcuv zabekali, a když nam aji zatleskali, dal sem v dobrym rozmaru harmonikařovi stovku a mamil z něho další česke pisničky. Pravil však, že musi hrať pro Němce vevnitřku pivovara, a vytratil se.

Byli zme ze synkami rozjuchani a nasrani, ja hlavně, bo sem za kilo slyšel enem dvě pisničky, ale něhodlali zme to tak něchať. Kival sem na teho hudebnika tak vehementně, až dostal strach, že mu vezmu tu stovku, a vytratil se ze zahrady uplně. Za chvilu však přišel iny. A zřejmě inspirovany kolegu, miřil hned ku našimu stolu. A pak to začalo. Valil hašlerku za hašlerku, my zpivali jak zjednani, až naraz starši synek pravi: ,Už dosť! Tam ty baby vedle u stola se nas nahravaju na mobil. A mluvja ruski. Co když se na nas chystaju?´ ,A co by s nami robily?´ zeptal sem se, dal harmonikařovi tež stovku a přikazal, až nam zahraje tyn Vysoki jalovec. Když zme za potlesku cele pivovarske zahrady opušťali jeviště, ty Rusky na nas mavaly a volaly: ,Charašo, charašo! Vy malaďci!´ Ale to nas v našim ustupu nězastavilo. Spočli zme až ve vyčepu U Houbaře kusek od hotela, kaj dycki v Praze bydlime, ale to už je zase ina baja! Tuš take bylo to naše karaoke U Fleku,“ skoňčil Lojzek vypravjani.

„Kdybystě, vy tupci, něvěděli, co je to karaoke, pak vam pravim, že to je zpivani amateru s profesionalni kapelu v hospodě. Nosi se to hlavně v Americe!“ vysvětlil nam zbytečně Erďa a dodal tradični frk: „Vitě, co je to hovězi sex? Stě nadrženi jak byk, čekatě na ňu jak vul a ta krava vam stejnako něda! Fajne, ni?!“ Když sem se vratil kapku pozdějši niž obvykle dom, byla tam ťma a ticho. Bylo slyšeť enem pochrupkavani z izby.

„A jejda, Ruža isto zase šurovala kvartyr a včil po te jizdě spi jak zabita,“ citoval sem pro sebe ze smichem Švejkuv meldunk nadporučikovi Lukašovi tesně po tym, když uspokojil všecki potřeby a přikazy manželki obchodnika s chmelem, co se ku nim do Prahy nastěhovala, a byl tak trošku rad, že mě Ruža něvidi…

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

