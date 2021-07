O tragedyjach na šachtach aneb Moja životni fobia

Fifejdský Ofil. | Foto: Václav Šípoš

Seděli zme v patek Na Upadnici, každy lemtal to svoji zrzave ščesti, když naraz Antek pravil: „Dostal sem oto od svoji rodiny kapku opožděny darek ku narozkam. Na devedečku tyn televizni film o tragedii na Dukli co ho vysilali před dvuma rokami. Přiznam se, že sem to vtedy něviděl, tuš to moja s děckami včil kajsik vyšatrali a dali mi to, až se na to kuknu. Povim vam, že to se mnu coby byvalym haviřem, kery profaral asi tři ostravske šachty, pořadně smjetlo. Kolik cypovin naraz tam ti načelnici šachty narobili, to je něuvěřitelne! A potym ti dva haviře, keři se vezli řiť ku jamě na pasach a zapomnili ich vypnuť… No zabiť take kreteny…“ nědořek, bo mu do teho skočil Lojzek, tež byvaly haviř.