Minule sem se rozepsal o te naši Cingrově ulici. Chtěl sem s tym dneska pokračovať, ale osud chce inač. Evropu a cely svět zachvatil novy smrtelny koronavirus, kery se ku nam rozšiřil z Činy. Musim přiznať, že sem temu ja ani moji znami, ale aji evropšti polityci,něvěnovali velku pozornosť.

Bo bylo sice v Čině hodně němocnych a fura z nich pokapala, ale co, řikali zme se isto všeci, je to daleko a když pomře paru Čiňanu nic se něstaně, bo se ich po světě plance vice než miliarda…

Jak to bylo kratkozrake, blbe a něbezpečne uvažovani, zme se přesvědčili až se virus objevil v Italii, kaj v te době pobyvaly stovki našich ludi, keři se vydali do Alp na lyžovačku. Jak se ich paru vratilo, začalo to. Virus se začal šiřit mezi našimi luďami stejnak tajak chřipka, ale vice něbezpečna. A naraz zme zistili, že něsme na taku pohromu připraveni. Chybija rušky na huby, aji učinnějši respiratory.

A tak vlada musela vyhlasiť opatřeni, aby virusu zabránila v šiřeni. Nejdřiv zavřela školy, potym uvalila domaci karantenu na všeckich, co se vratili z Italie, a postupně to rozšiřovala. Zavřela hospody, obchody a zakazala sportovni akce. Tu hospodu sem něs dosť nělibě, bo sem se pravě chystal za kámošem Lojzkem Na Upadnicu, abysem se s nim poradil jak a co pisať, aby se vam ty moji dřisty libily.

No nic, něchame to na indy, esli se teho vira zbavime a hospody se zas odevřu… Něvim jak vy, ale ja sem se v suvislosti s tu pandemiu spomnil, co před sto rokami trapilo Evropu. Byla to ta španělska chřipka, kvůli niž pomřely ve světě milony ludi. A tež přestala. Temu sem s tym koronavirem optimisticky. Že se najdě lek. A už pry v Americe cosik maju. A co se tyče te Ameriky.

Opět se ukazalo, jaki je ty nich prezident Trump podivny. Velkohubě prohlašoval, že za všecko može Evropska unia, že nic nězvlada a nic něrobi a že tyn vir zavlekli ku nim Evropani. A že un už davno věděl, že ta pandemia přidě. No neni zvlaštni, abysem ho něurazil. A včil? Je to v USA stejne, tajak u nas. Vitě, včil při tym doporučeňu vlady emerytam nad sedumdesat něchodiť moc ven, bo zme ta nejvic ohrožena skupina ludi, sedím doma a čučim na bednu. Tak mi nic něunikně. Ani to, že v tych obchodach, kere zustaly odevřene a v lekarňach je doba od 10 do 12 hodin vyhrazena pravě senioram, aby ich tam mladši přenašeči chorob něnakazili.

A tež vláda zakazaly vychazať ven bez přikryte huby a nosa. Před chvilu sem se dival z okna, bo je fakt krasně, a viděl sem minimalně deset pejškařu, keři se producirovali bez ochrany huby. To je tyn maly česki člověk. Jak a kaj co ojebať, abysem němusel posluchať přikazy. V televizi oto mluvila taka starka, že ona nic nosiť něbudě, bo ona je odolna. Přežila valku aji osmušedesaty rok, tuš co?! Takim pitomcum nakopať řiť do kulata, anebo ich zavřiť na měsic do sklepa enem o vodě a chlebě. Nebo to, jak se z te Italie před dvuma tydňami někeři narychlo vracali o dny a hodiny dřiv, enem aby němuseli do povine karanteny. Je im jedno, esli su nakaženi, ale hlavně že něbudu muset seděť doma.

Co z teho, že nakaza ostatních? Im nic přeci neni… Tak su někeři z nas sobečti a bezohledni. Když to mam ja, až to maš aji ty! Přece kvuliva temu nebudu mosiť zakryty pysk. Temu se myslim, že se v obchodach objeviju mladši ludě z nezakrytym pyskem aji v te době vyhrazene pro emeryty. No dosť už teho nadavaňa. Moja maminka dycki spominala proroctvi Sibylly. No a ta pry pravila, že na přelomu tisicileti hrozi Evropě žlute nebezpeči. Dycki sem se myslel, že přidu Čiňani a vyvražďa nas. Ale všecko je inač! Poslali nam tu kolonavirus a my se vyvraždime sami…

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

