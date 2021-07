Seděli zme v tym sobotnim hicu v šenku hospody Na Upadnici, bo jeji majitel Zdenek ešče furt něnaspořil na klimu, u piva tajak tři mušketyři (bo tež byli štyři, ni?!?): ja, Erďa, Lojzek a Antek. Zbytek partyje se totiž diky temu všeobecnému evropskemu uvolněňu od pandemie dovoluje.

Jiřik se vydal do Řecka za těplem (vul, tu je včil těplejši niž tam!), Břetik se smyka kajsik po Slovensku, Poldek vyrazil s celu rodinu na Ostravicu (temu se my s Lojzkem a Antkem pařime doma!), a ostatni nas něinformovali.

Hlavně Jaryn tutlal, kaj miři! Ale cosik sem zaslechnul od jeho Marketky, že se chystaju k mořu. Beztak tam budě, tajak dycki, nosiť těple ponožki aji na plaži. O rukavicach ani němluvim. Bo Jaryn je taki kapku divny. Furt je mu zima na nohy a ruki. Tuž ma dycki po ruce rukavice a těple ponožki…

Raz se kupil jakisik bazmek na ohře ruk, dal to do kastrola na plyňak aby se to zahřalo, a samo že na to zapomnil. Až jeho synci – ma dva – řvali na cely panelak, že cosik hoři a je v bytě taki smrad, že by jeden pad…

Se to uvědomil, potichučki vkluznul do kuchyně, lapnul skoro hořici kastrol a jebnul s nim do odpadkoveho koša, kery maju na hajzlu. A spokojeně šel do obyvaka ku televizi. Enemže se něuvědomil, že koš je umělohmotny a s tym horkim hrncem začal smrděť aji on. A tak musel Jarynek s pravdu ven a vyněsť to smrdici pěruňstvo do kontejnera před barak. Ešče že ho maju kovovy a ni plastovy…

Tuš to je naš Jaryn. A aji temu ho mame všeci upřimně radi. A jak se tak sedime, popijame pivku a hekame z hicu, tu se naraz odevřely dveře a v nich … susedka Očadlička! „Zbyňďo, jednu zelenu pro mně a tři velke fernety pro ty mamlasy, až im hned zavřu pysk!“ štěkla po vrchnim, a ani se nas nězeptala, a klidně se přisedla. „Co se robi, že už aji stare baby choďa do hospody?! To už u vas tyn novy podnajemnik, co stě mu oto byla

ze žbankem u okinka pro točene, nězajima?“ zeptal sem se. „No pravě! Všeci chlopi stě stejni. Enem kaj co zežrať, vypiť, vysuložiť, ale sami cosik dať, to ni! A jak už neni co brať, tuž sbohem a šateček, ideme o dum dali! Stě vy, chlopi, pakaž, co se lasku nězasluži,“ žalovala ze slzu v oku Očadlička, kera je ešče o jakisik tyn patek starši ode mně. A tak by člověk čekal, že budě aji rozumějši! Tuš zme ju polutovali a na tyn jeji smutek kopli do sebe ty fernety. Očadlička zamačkla druhu slzu, dopila svoju zelenu, zamačkla slzu, poručila nam ešče po jednym černym švihakovi, zaplatila a tajak se naraz objevila, tak naraz aji zmizla. „Ja vam povim. když taka stara stodola chytně, to su potym fajerverki,“ pravil Erďa a poručil se pivo.

„A co my, chlopi? Položil řečnicku otázku Lojzek. „Ja něvim jak vy, ale ja jedu v ponděli na dva prazdninove měsice do Valmezu. Cyrilek ma v ponděli svatek a tak nas s Ružu pozval na leto ku sobě. Je včil co mu před dvuma rokami odešla do něba manželka na chalupě sam a je mu smutno,“ přiznal sem.

„A co tam ty dva měsice budětě robiť,“ ptal se Lojzek, když potvrdil, že on a jeho Mařa zustanu v Ostravě a budě nam z Antkem, kery se teš nikaj něchysta, držeť Na Upadnici misto. „No, Cyril mě ubezpečil, že se rozhodně nudiť nebudeme. Je třa cosik porobiť kolem chalupy a k temu potřebuje helfra, no a když vybydě čas, tuš se pujdě do lesa na všecki ty lesni plody, ale hlavně v srpnu na hafery, jak na valašsku nazyvaju boruvki, bo Cyril zna mista ze svojiho mladi, jak turisti něpachnu a haref su tam pry tuny. Už se na to aji těšim,“ pravil sem popravdě.

„To my s Evulu pojedeme na zahradu na Těrlicko. Od te doby, co zme vymlatili všecek tyn hyd – kury, krocany, husy a kraliki –, tam včil enem tak sedime pod třešňu, popijame kafičko no a enem tak relaxujeme. Když se nam ja chce, tuš posbirame to malo zeleniny, co tam ešče na dvuch třech zahonkach pěstujeme, ale nic vic!“ pravil Erďa a hned dodal: „A tyn frk znatě? Farař se pta děcek na hodině naboženstvi: ,Kdo chce jít do nebe?’ Všeci se hlasu, enem Pepik ni. ,Proč? Ty do nebe nechceš?’ ,Nemůžu, protože mi maminka říkala, že mám hned po škole přijít domů!’ Fajne, ni?!“ Tak sem dopil svoji pivko, podal se s kamošami ruku a slibili zme se, že na začatku zaři, esli to, včil se zase zmahajuci, kovid dovoli Na Upadnici sejděm. A tak mi včil nězbyva, než se rozlučiť aji s vami, moji věrni čtenaři, bo na samotě u Cyrila neni žadny signal – ať už mobilni či internetovy. Tuš se to leto užijtě doma či v zahraniču, a prvni nedělu v zaři zase ahoj…

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

…a kdo chce, či kemu se chce, až piše na ofil.ostrava@denik.cz