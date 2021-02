Na konci loňského roku schválilo Zastupitelstvo statutárního města Ostravy další částku na podporu vybraných záchranných projektů v rámci programu „Dvě koruny ze vstupu“, a to ve výši 885 454 Kč. Od zapojení do programu v roce 2016 se podařilo podpořit více než 17 ochranářských projektů v různých koutech zeměkoule částkou přes 2,5 mil. Kč.

Kozmické ptačí louky | Foto: hana Dehner

Významným milníkem pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava bylo zapojení do systému podpory ochrany přírody v rámci programu „Koruna ze vstupu“ v roce 2016. Od listopadu 2018 se pak příspěvek zvýšil na „Dvě koruny ze vstupu“. To znamená, že ze vstupu každého návštěvníka Zoo Ostrava putovala zpočátku 1 koruna, nyní již 2 koruny na speciální účet, ze kterého jsou čerpány prostředky výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě, v místech výskytu daných druhů (tzv. in situ projekty). Každý návštěvník tak společně se zoo přispívá na záchranu ohrožených druhů na různých místech po celé zeměkouli.