Tradiční podzimní farmářské trhy se konaly v sobotu 3. října v Klimkovicích. Letos se přemístily z centra do zámeckého parku a jejich součástí bylo také charitativní dýňobraní v režii Rotary Clubu Ostrava City. Do organizace se zapojili i místní rybáři a skauti.

Dýňobraní v Klimkovicích se vydařilo. | Foto: Ivana Gračková

Dražba dýní v Klimkovicích měla i charitativní podtext. Na rehabilitační program pro Petra Haase, upoutaného po cévní mozkové příhodě na invalidní vozíček, se podařilo vybrat 13 600 korun. Vydražilo se celkem 6 dýní, které do dražby věnovali jejich autoři z řad návštěvníků. Ale dražil se také anděl z dílny pro hendikepované Prajzulka a podzimní kytice, kterou do dražby věnovalo květinářství z Klimkovic. Za něj dal dražitel nejvyšší částku 2 tisíce korun. Organizátoři, město Klimkovice a Rotary Club Ostrava City, už si slíbili, že pokud to situace dovolí, spojí farmářské trhy s charitním dýňobraním i příští rok.