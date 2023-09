Již v sobotu 9. září odstartuje 25. ročník dvoudenní přehlídky volnočasových aktivit pro děti a mládež Bambifest.

Foto: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Akce se, již tradičně, bude konat na louce u Koliby v Bělském lese v Ostravě. Kromě prezentace zájmových kroužků ve stáncích nebude chybět pódium, na kterém se představí místní zpěváci, taneční skupiny či sportovní kluby.

Bambifest umožňuje dětem a mládeži vybrat si pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Navíc v sobotu můžou návštěvníci přijet historickou tramvají. Vstup je zdarma.

Druhý zářijový víkend bude v Bělském lese znít dětský smích, hudba, ale také hasičská houkačka. Bambifest můžete navštívit v sobotu od 10 do 19 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin a zjistit, jaké možnosti trávení volného času mají děti na Ostravsku, a že je zde rozmanitý výběr aktivit. Návštěvníci si mohou vyzkoušet uzlování u vodáků, resuscitaci na figuríně, ale také kuželky, parkour, tanec, bojové sporty a další, a to u 25 organizací, které se sportu s dětmi věnují.

V sobotu se budou návštěvníci festivalu moci svézt historickou tramvají. Sobotní program završí kapela Tomáš Adámek & ToMášJedno a po ní Cyklosvětluška – charitativní nesoutěžní cyklojízda a pěší chůze. Po celou dobu nebudou chybět dobrovolní hasiči s ukázkou své techniky, proběhnou ukázky zásahů hipologů a kynologů Městské policie Ostrava a pro děti zde samozřejmě nebude chybět velký skákací hrad a bungee trampolíny nebo také malování na obličej.

Za dva festivalové dny se na Bambifestu představí 42 organizací naplňujících volný čas dětí a mládeže, mnoho zpěváků a několik dalších partnerských organizací, které si také připravily pestrý program pro děti. Přijďte, zeptejte se skutečných vedoucích a vyberte dětem aktivitu, která je opravdu baví.

„Pro děti, které splní pár zábavných úkolů při vybírání kroužků a získají razítka do Bambipasu, máme připravené lákavé odměny“, lákají organizátoři festivalu. A jak Bambipas získat? Stačí si ho vyzvednout v informačním stánku na místě.

Více informací o festivalu na www.ostrava.bambifest.cz; www.facebook.com/BAMBIFEST.cz.