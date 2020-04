IV. ročník Festivalu bezpečnosti, původně plánovaný na letošní červen, se odkládá. Rozhodlo o tom vedení Bezpečnostně technologického klastru, který je pořadatelem této přehlídky bezpečnostních složek a technologií zvyšujících bezpečnost.

festival bezpečnosti | Foto: Ivana Gračková

„Po třech úspěšných ročnících to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale všechny bezpečnostní složky jsou aktuálně kvůli koronavirové epidemii pod obrovským tlakem a pracují s mimořádným nasazením. Letošní červen by proto nebyl vhodným termínem ani v případě, že už by skončila vládní opatření omezující konání akcí s větším počtem lidí,“ řekl prezident klastru Miloš Kvarčák.