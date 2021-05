Budeme samozřejmě dodržovat aktuální epidemiologická opatření - všichni ve Fiducii budeme jednou týdně testováni, budeme nosit respirátory a dodržovat všechna doporučení ohledně hygieny. O totéž chceme poprosit i vás - vevnitř bude potřeba mít respirátor, u vchodu si desinfikovat ruce (desinfekce pro vás bude opět připravena na dvou místech - u vstupu do Fiducie a v antikvariátu), a udržovat rozestupy.

Kapacita antikvariátu bude 5 osob najednou, na chodbě 5 osob, v obou galeriích vždy po 5 osobách. V případě, že vás bude víc, náš personál vám pomůže se prostřídat tak, abychom dodrželi omezení počtu osob na metry čtvereční.

Těšíme se už na vás moc! Na pultech máme nové knihy, ve vitrínkách řadu vzácných vydání, kromě antikvariátu budou otevřené i obě galerie. Od pondělí do středy máte poslední šanci vidět výstavu významného českého malíře Vladimíra Houdka. Netradiční fotografie Elsy Rauerové pak můžete zhlédnout do pátku. Na pondělí 17. května chystáme vernisáže výstav v obou galeriích. Připravili jsme pro vás také kulturní program, a to jak online, tak i naživo. Snažíme se většinu akcí uspořádat venku tak, abyste se cítili komfortně. Opatření na jednotlivé akce budeme zveřejňovat nejpozději tři dny před každou akcí podle toho, jaká budou platit opatření.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se brzy uvidíme buď ve Fiducii a nebo na našich venkovních akcích.

Pokud vás zajímá, jak jsme se připravovali na otevření, můžete se podívat na reportáž České televize.

Ilona Rozehnalová