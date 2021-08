Nejvýznamnějším stavebním zásahem byla renesanční přestavba v letech 1595 - 1617 za vlády vzdělaného politika a diplomata, moravského zemského hejtmana, vůdce moravských nekatolických stavů, Karla staršího ze Žerotína, který žil v letech 1564 - 1636.

Přestavba vodního zámku, postaveného na málo únosné a silně zavlhlé půdě, zpevněné olšovými základovými rošty, byla provedena členy italské stavební huti, z nichž je možno jmenovat bratry Andryse a Benedikta Vlacha, kteří se dlouhá léta podíleli na výstavbě biskupského města Kroměříž. Jejich zdatnými pomocníky byli i dřevohostičtí mistři - zedníci a tesaři.

Renesanční úpravy v zámeckém interiéru pak dokončil v letech 1618 -1619 již za nového majitele Jana Skrbenského z Hříště stavitel Jakub Kendyn Vlach z Kroměříže.

K raně barokním úpravám zámeckého interiéru pak došlo v letech 1649 -1660. Další stavební úpravy pak byly provedeny na počátku 19. a 20. století. Zámek patří k nejvýznamnějším památkám moravské renesance.

Zámek v Dřevohosticích.Zdroj: Jiří Baran

Areál zámeckého parku je dnes torzem kdysi hodnotné botanické zahrady, kterou obdivovali návštěvníci městečka ještě na počátku 20. století.

V předzámčí vlastního zámku jsou po obou stranách hořejší brány na vysokých postavcích umístěny hodnotné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra, kněze z nedalekého Holešova, který byl za stavovského povstání 1618 - 1620 umučen v Olomouci 17. 3. 1620. Obě sochařská díla pocházejí z druhé poloviny 18. století.

Předzámčí je tvořeno jižní částí opevnění se dvěma mohutnými baštami. Je to jen část původního čtyřhranného opevnění se čtyřmi nárožními baštami, které ztratilo postupně svůj obranný význam a bylo zbouráno v první polovině 19. století / v roce 1836 /.

Také vodní příkop, donedávna lemovaný chráněnou alejí přes dvě stě let starých kaštanů a lip, zvaný „Valy“, byl tehdy značně zúžen. Zámek byl i s celým panstvím v roce 1897 prodán poslední majitelkou, baronkou Leonií Skrbenskou z Hříště obci Dřevohostice za 255 tisíc zlatých. Obec zde později zřídila pokoje pro výletníky.

Avšak již v roce 1902 zde byla zřízena „Ochranovna pro mládež zpustlou a mravně narušenou“, která zde působila až do roku 1919. Po nutných stavebních úpravách zde byla v roce 1920 otevřena újezdní měšťanská škola, která zde sídlila až do roku 1956, kdy se osmiletá střední škola přestěhovala do budovy nové základní školy na Lánech.

Od roku 1956 do roku 1961 byla budova zámku používána místním JZD jako sýpky a skladiště brambor.

V roce 1961 převzal budovu do správy Okresní ústav sociálních služeb Přerov, který tu zřídil „Ústav sociální péče pro mládež“, který tu sídlil do roku 2002. Od této doby slouží zámek opět dřevohostické obci a je využíván jako kulturní centrum městečka. (text Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice)

V objektu zámku se nachází obřadní síň a konferenční místnost, dále pak expozice ak. sochaře Jiřího Lendra a pamětní síň Lva kardinála Skrbenského. V předzámčí pak unikátní hasičské muzeum.

Prohlídka zámku s průvodcem je možná každou neděli od května do září a v době letních prázdnin každý den kromě pondělka.

Zdroj: www.drevohostice.cz